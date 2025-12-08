«Το πίτμπουλ τρόμαξε από τον θόρυβο που έκαναν οι κυνηγοί» – Η μαρτυρία της μητέρας του 2χρονου Λίο

Εντός της ημέρας θα αποφασιστεί αν θανατωθεί το πίτμπουλ, που τραυμάτισε θανάσιμα τον 2χρονο Λίο στη Ζάκυνθο.

Η μητέρα του Ρόμπι Ντούλια, μιλώντας στη Daily Mail, δήλωσε ότι η τραγωδία συνέβη σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

«Ο σύζυγός μου είχε σώσει το σκυλί και το είχε δέσει με μια αλυσίδα 10 μέτρων στον κήπο. Στο δάσος πίσω από τον κήπο βρίσκονταν κυνηγοί. Ακουγόταν ο ήχος των πυροβολισμών, των άλλων σκυλιών και των σφυριχτών. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό ήταν που τρόμαξε το σκυλί και το έκανε να επιτεθεί», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του Λίο.

«Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα από τότε που τον πήραμε. Αφήναμε τον Λίο να τον χαϊδεύει στην κοιλιά και να τον αγκαλιάζει, και του έγλειφε το πρόσωπο. Δεν μας δημιούργησε ποτέ κανένα πρόβλημα. Ο Λίο έπαιζε μαζί του όλη την ώρα», συμπλήρωσε.

«Κάτι άλλαξε σε 30 δευτερόλεπτα»

Η Ρόμπι Ντούλια περιέγραψε ότι είχαν μόλις επιστρέψει από το σούπερμαρκετ. Όσο εκείνη τακτοποιούσε τα ψώνια ο Λίο βγήκε στον κήπο για να παίξει με τον σκύλο. «Κάτι άλλαξε σε 30 δευτερόλεπτα. Τον δάγκωσε ή τον ταρακούνησε. Φαινόταν να τον έχει δαγκώσει μόνο μία φορά», τόνισε.

Το ζευγάρι μόλις συνειδητοποίησε τι έχει συμβεί κάλεσε το ΕΚΑΒ και επιβιβάστηκε με τον μικρό Λίο στο αμάξι . Περίπου στα μισά της διαδρομής συνάντησαν το ασθενοφόρο. «Ήταν ήδη αργά. Δεν θα επιζούσε. Το επιβεβαίωσαν και οι γιατροί, όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο Ζακύνθου», σχολίασε.

Οι γονείς του Λίο είναι συντετριμμένοι με την απώλεια του. «Ήταν το όνειρο της κάθε μητέρας. Ήταν το πιο γλυκό παιδί. Τον λάτρευαν ακόμα και αυτοί που δεν αγαπούν τα παιδιά. Ήταν ξεχωριστός για όλους μας», τόνισε η Ρόμπι Ντούλια.

«Είχα ένα προαίσθημα ότι δεν θα είναι για πάντα μαζί μου»

Η οικογένεια πριν από δύο εβδομάδες γιόρτασε τα γενέθλια του. « Είχα ένα προαίσθημα ότι δεν θα είναι μαζί μου για πάντα και τώρα συνέβη αυτό», συμπλήρωσε.

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στη Ζάκυνθο από το Χάμσαϊρ. Στις φωτογραφίες που έχουν δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο Λίο να παίζει στη φύση και να φροντίζει ζώα.

«Ο σκύλος ήταν δεμένος με αλυσίδα, τον ταΐζαμε και τον ποτίζαμε. Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Όταν ο σύζυγός μου τον βρήκε, ήταν σκελετωμένος, αλλά τον περιποιούμαστε και ήταν πάντα καλός. Δεν ήταν επιθετικός ή αγριεμένος σε όλο το διάστημα που τον είχαμε», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Ζάκυνθος: «Κάποιοι λένε ότι φταίμε οι γονείς, μα ήταν ατύχημα» λέει ο πατέρας του 2χρονου Λίο – Σήμερα η απόφαση για τη θανάτωση ή μη του πίτμπουλ (Video)

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η αστυνομία έκλεισε μόνη της το δρόμο για το «Μακεδονία» και η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες (Video)

Για πλημμελήματα διώκονται οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο