Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 93-86: Μετά από δύο παρατάσεις οι πράσινοι ισοφάρισαν σε 2-2 τη σειρά και ο τίτλος θα κριθεί στο ΣΕΦ

Με τον Τι Τζέι Σορτς (13π.) να βάζει την «υπογραφή» του στη δεύτερη παράταση με 7 σερί πόντους και τον Βασίλη Τολιόπουλο να σημειώνει ένα τρίποντο «μαχαιριά» στο 1’30’’ πριν το φινάλε, ο ελλιπής Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-86 στη δεύτερη παράταση (69-69 κ.α., 79-79 α’ παρ.) στον 4ο τελικό της Greek Basketball League, ισοφάρισε σε 2-2 στις νίκες και πλέον ο εφετινός τίτλος θα κριθεί στον 5ο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/6, 18:00) στο ΣΕΦ.

Από την τρίτη περίοδο, όταν ο κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν φορτώθηκε με 4 φάουλ και έκατσε στον πάγκο, ο Ολυμπιακός πέτυχε την ανατροπή και έδειχνε αποφασισμένος να το σηκώσει μέσα στο T-Center!

Ωστόσο, με ηρωική εμφάνιση και βοήθεια από την… αστοχία και των δύο ομάδων σε κομβικά σημεία, οι «πράσινοι» έστειλαν το ματς στην παράταση, άντεξαν στο επιπλέον πεντάλεπτο και στη δεύτερη πεντάλεπτη… ευκαιρία βασίστηκαν στα… ξεσπάσματα των Τι Τζέι Σορτς, Βασίλη Τολιόπουλου και στην ασφυκτική άμυνα για να κόψουν την… όρεξη του Ολυμπιακού και να κερδίσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το Σάββατο (13/6) στο ΣΕΦ τoν τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας!

Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας και ενώ είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος της τρίτης περιόδου, πάλευε μόνος του στο σαραντάλεπτο τελειώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους και 5/8 τρίποντα και έχοντας μοναδική βοήθεια κάποιες εκλάμψεις τους Ντίνου Μητογλου. Άξιος συμπαραστάτης του ο Βασίλης Τολιόπολους με 11 πόντους εκ των οποίων τους 6 στη δεύτερη παράταση και ο Τι Τζει Σορτς, ο οποίος με 13 πόντους και προσωπικό σερί 7-0 άναψε για τα καλά τη σπίθα της αντεπίθεσης στα πρώτα λεπτά του δεύτερου επιπλέον πενταλέπτου. Με 12 πόντους τελείωσε το ματς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος ήταν αρνητικός, αλλά όταν η μπάλα έκαιγε είχε την απαραίτητη ψυχραιμία…

Από τον Ολυμπιακό πάλεψε ο Εβάν Φουρνιέ με 29 πόντους, έχοντας σημαντική βοήθεια από τον Τόμας Γουόκαπ (19π.), ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ μπορεί να ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους, αλλά άργησε να αφυπνιστεί…

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, με τον Sports Director των «ερυθρολεύκων», Χρήστο Μπαφέ, να εναποθέτει 13 κόκκινα τριαντάφυλλα στη θέση του. Σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός ηγέτης του «τριφυλλιού».

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69, α’ παρ. 79-79, β’ παρ. 93-86

Το πανόραμα των τελικών στα πλέι οφ της Greek Basketball League:

1ος ΤΕΛΙΚΟΣ (3/6/2026)

Τετάρτη, 3 Ιουνίου

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-76 (1-0)

2ος ΤΕΛΙΚΟΣ (5/6/2026)

Παρασκευή, 5 Ιουνίου

Τ-CENTER Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 68-58 (1-1)

3ος ΤΕΛΙΚΟΣ (8/6/2026)

Δευτέρα, 8 Ιουνίου

ΣΕΦ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 102-92 (2-1)

4ος ΤΕΛΙΚΟΣ (10/6/2026)

Τετάρτη, 10 Ιουνίου

T-CENTER Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-86 β’ παρ. / 69-69, 79-79 α’ παρ. (2-2)

5ος ΤΕΛΙΚΟΣ (13/6/2026)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΏΡΑ

ΣΕΦ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 18:00

Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες.

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