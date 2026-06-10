Βελιγράδι: Σέρβοι οπαδοί εισέβαλαν στο παρκέ λίγο πριν τον αγώνα Παρτιζάν-Ντουμπάι BC (Video)

Στο παρκέ του γηπέδου μπούκαραν Σέρβοι οπαδοί της Παρτιζάν, που υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο του τρίτου τελικού της Αδριατικής Λίγκας.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης υπήρξε ένταση με μερίδα οπαδών των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Οι οπαδοί ήταν μια ανάσα από το να μπουν στις τέσσερις γραμμές, εικόνα πρωτόγνωρη για το φίλαθλο κοινό της Ευρώπης.

🚨 Potpuni haos u Beogradskoj areni!



Pre prve lopte krenuo je haos na tribinama na trećem finalnom meču ABA lige, a obračun se preselio čak i na parket. Uletela je i policija koja je bila primorana da reaguje. 😳#abaleague #kkpartizan #grobari pic.twitter.com/BtIbiO369r — Sportal.rs (@SportalSrbija) June 10, 2026

Η Παρτιζάν υποδέχτηκε την ομάδα των ΗΑΕ με το σκορ της σειράς να είναι 2-0 υπέρ του Ντουμπάι, οπότε εάν νικήσει η Παρτιζάν και μειώσει σε 2-1, ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (12/06).

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