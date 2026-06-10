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10.06.2026 22:16

Βελιγράδι: Σέρβοι οπαδοί εισέβαλαν στο παρκέ λίγο πριν τον αγώνα Παρτιζάν-Ντουμπάι BC (Video)

10.06.2026 22:16
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Στο παρκέ του γηπέδου μπούκαραν Σέρβοι οπαδοί της Παρτιζάν, που υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο του τρίτου τελικού της Αδριατικής Λίγκας.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης υπήρξε ένταση με μερίδα οπαδών των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Οι οπαδοί ήταν μια ανάσα από το να μπουν στις τέσσερις γραμμές, εικόνα πρωτόγνωρη για το φίλαθλο κοινό της Ευρώπης.

Η Παρτιζάν υποδέχτηκε την ομάδα των ΗΑΕ με το σκορ της σειράς να είναι 2-0 υπέρ του Ντουμπάι, οπότε εάν νικήσει η Παρτιζάν και μειώσει σε 2-1, ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (12/06).

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