Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απαγόρευση εισόδου 6 μηνών σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ

Την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αποφάσισε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου έξι μηνών σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, εξαιτίας της συμπεριφοράς του κ. Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά η απόφαση

«1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026: α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. 2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή», αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

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