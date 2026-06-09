Σάκκαρη – Τατιάνα Μαρία 0-2: Πρόωρος αποκλεισμός στο Queen’s

Παρά την άνοδό της στο Νο37 της παγκόσμιας κατάταξης από το Νο49, η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προχωρήσει στο τουρνουά Queen’s (WTA 500), καθώς ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία και αποκλείστηκε από την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια γνώρισε την ήττα από την 38χρονη Τατιάνα Μαρία με 6-3, 6-3, σε έναν αγώνα που διήρκεσε 1 ώρα και 26 λεπτά.

Η Γερμανίδα τενίστρια, η οποία είναι κάτοχος του τίτλου στο τουρνουά και βρίσκεται στο Νο52 της παγκόσμιας κατάταξης, επέβαλε τον ρυθμό της και πήρε τη νίκη σε δύο σετ, αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Σάκκαρη από τον πρώτο γύρο του βρετανικού τουρνουά.

Στον δεύτερο γύρο με αντίπαλο τη Ριμπάκινα

Με τη νίκη της, η Τατιάνα Μαρία εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Queen’s, όπου θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, η οποία βρίσκεται στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

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