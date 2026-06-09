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09.06.2026 11:43

Αμερικανικά ΜΜΕ: Εκεί θέλει να πάει ο Αντετοκούνμπο αν φύγει από το Μιλγουόκι

09.06.2026 11:43
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Ενας από τους πλέον έγκριτους ρεπόρτερ του NBA, ο Μπράιαν Γουίντχορστ, ανέφερε τον προορισμό που θέλει να ακολουθήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε περίπτωση που αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Μιλώντας στο ESPN αποκάλυψε ότι οι πηγές του αναφέρουν πως ο Γιάννης θα ήθελε να πάει σε μια πόλη με διαφορετικό κλίμα από το κρύο Μιλγουόκι και καλοβλέπει το ενδεχόμενο να πάει στους Μαϊάμι Χιτ.

«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το Μαϊάμι είναι ένας πολύ ισχυρός υποψήφιος προορισμός για να αποκτήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω ανταλλαγής. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που μπορούν ή θα μπορέσουν να καταθέσουν πολύ ελκυστικές προτάσεις μέχρι το Draft. Ωστόσο, το Μαϊάμι είναι ένα μέρος στο οποίο ο Γιάννης θέλει να αγωνιστεί» είπε και πρόσθεσε:

«Είναι επίσης ένας οργανισμός που θα ήθελε να τον εντάξει στο ρόστερ του. Οι Χιτ καλύπτουν και τα τρία βασικά κριτήρια: ο Γιάννης θα ήθελε να παίξει εκεί, η ομάδα θα ήθελε να τον αποκτήσει και υπάρχει η διάθεση να γίνει ανταλλαγή για χάρη του.Δεν πιστεύω ότι το Μαϊάμι μπορεί να προσφέρει το καλύτερο πακέτο ανταλλαγής. Κάποιοι άνθρωποι μέσα στον οργανισμό των Χιτ θεωρούν ότι μπορούν να καταθέσουν την καλύτερη πρόταση. Αυτό είναι κάτι που σηκώνει αρκετή συζήτηση και αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας».

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