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08.06.2026 09:40

Πώς ο εμφυτευμένος απινιδωτής προκάλεσε την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν: Τι λέει καρδιολόγος

08.06.2026 09:40
eriksen

Ένας καθηγητής καρδιολογίας από την Δανία, που γνωρίζει το ιστορικό του Κρίστιαν Έρικσεν, εξήγησε τι ήταν αυτό που τον έκανε να καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο χθες, στο παιχνίδι της εθνικής Δανίας με την Ουκρανία.

Ο Έρικσεν μετά την κατάρρευσή του το 2021 στο Euro, ήταν αβέβαιο αν θα μπορέσει να παίξει ξανά ποδόσφαιρο. Οι γιατροί του το επέτρεψαν μετά από σχεδόν ένα χρόνο, ενώ στον οργανισμό του είχε τοποθετηθεί εμφυτευμένος καρδιομετατροπέας-απινιδωτής (ICD), ο οποίος παρακολουθεί τους χτύπους της καρδιάς και μπορεί  να εντοπίσει επικίνδυνες αρρυθμίες, έχοντας παράλληλα την ικανότητα να παρέμβει αν το θεωρήσει απαραίτητο.

Μια τέτοια «παρέμβαση» φαίνεται -κατά τις πρώτες εκτιμήσεις- ότι προκάλεσε την χθεσινή κατάρρευσή του, αν και όλα θα φανούν από τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται.

 «Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για τον λόγο που μπορεί να καταρρεύσει ένας άνθρωπος που φέρει ICD. Οι παρεμβάσεις του απινιδωτή μπορούν να είναι πολύ έντονες, γιατί είναι σαν να χρησιμοποιείται πάνω σου κανονικός απινιδωτής. Αρκετοί άνθρωποι έχουν πει πως είναι σαν να σε κλωτσάει στο στήθος ένα άλογο», είπε ο καθηγητής καρδιολογίας Γκούναρ Γκίσλασον.

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