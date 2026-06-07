Diamond League Στοκχόλμης: Τεράστια έκπληξη με Ντουπλάντις, δεν πέρασε τα έξι μέτρα και έμεινε 2ος (Videos)

Μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε στο Diamond League της Στοκχόλμης ο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός υπερπρωταθλητής δεν κατάφερε σε δύο προσπάθειες να περάσει τα έξι μέτρα και δεν κατάφερε να νικήσει στον αγώνα, μένοντας στα 5.80μ.

Αυτή ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που ο Ντουπλάντις δεν κερδίζει σε αγώνα έπειτα από τρία χρόνια, από το 2023 και 40 διοργανώσεις.

Νικητής ήταν ο Κέρτις Μάρσαλ με άλμα στα 5.90μ. και δέχθηκε την αγκαλιά του «Μόντο».

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