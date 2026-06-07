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Όνειρα στα… σύνορα: Χιλιάδες φίλαθλοι χάνουν το Μουντιάλ πριν καν αρχίσει – Η βίζα, ο Τραμπ και ο φόβος της «μαζικής παράνομης μετανάστευσης»

07.06.2026 13:37
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Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πολλοί φίλαθλοι, κυρίως από αφρικανικές ή ασιατικές χώρες, έχουν αποδεχθεί το γεγονός ότι δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, λόγω προβλημάτων με την βίζα που δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν παρά το γεγονός ότι διαθέτουν εισιτήρια για τους αγώνες.

Τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ρωτήθηκε ο Μπαμπακάρ πού θα βρισκόταν αυτό το καλοκαίρι, η απάντηση ήταν κατηγορηματική: «Πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποστηρίξω την εθνική μου ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο». Έξι μήνες αργότερα, τα σχέδια αυτού του Σενεγαλέζου οπαδού έχουν αλλάξει. Τελικά δεν θα βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, για να δει τους «Λέοντες» εναντίον της Γαλλίας (16 Ιουνίου), όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «L’ Equipe».

Ανίκητη η διαδικασία της βίζας

Ο λόγος είναι η διαδικασία αίτησης βίζας που θεωρεί πολύ περίπλοκη και δαπανηρή: «Τα παράτησα. Πάρα πολλά έγγραφα για να συγκεντρωθούν και πολύ υψηλή προκαταβολή». 

Και δεν είναι ο μόνος. Για τους κατοίκους περίπου 50 χωρών που θεωρήθηκαν ότι «υπάρχει κίνδυνος να υπερβούν τη διάρκεια παραμονής τους στη βίζα τους» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτρεπτική, όπως αποδεικνύεται από την υψηλή προκαταβολή (σ.σ. έως 13.000 ευρώ). Σύμφωνα μάλιστα, με μελέτη της αμερικανικής δικηγορικής εταιρείας Mendoza, αυτό το ποσό ισοδυναμεί, κατά μέσο όρο, με εισόδημα τριών ετών για τους κατοίκους των πέντε χωρών που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και υπόκεινται σε αυτήν την απαίτηση προκαταβολής (σ.σ. Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού και Τυνησία).

Ενώ η πρόσφατη παρέμβαση της FIFA χαλάρωσε αυτήν την απαίτηση, καθώς ήρθη για τους επισκέπτες των οποίων η εθνική ομάδα παίζει αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για όσους έχουν επίσημα εισιτήρια εγγεγραμμένα στο «FIFA Pass», έχει μετριάσει τον ενθουσιασμό πολλών οπαδών. 

«Μια αίτηση βίζας συχνά διαρκεί αρκετούς μήνες για να διεκπεραιωθεί. Η αφαίρεση αυτής της προκαταβολής λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης δεν αλλάζει κάτι. Είναι πολύ αργά», επισημαίνει ο Καλί, ένας Τυνήσιος οπαδός που δεν μπορεί να διαθέσει τις χιλιάδες ευρώ που έπρεπε να πληρώσει εκ των προτέρων και για τον οποίο αυτή η απόφαση «είναι απλώς ένας τρόπος για τις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν την εντύπωση ότι είναι φιλόξενες».

«Αγόρασα το εισιτήριο και θα είμαι μόνος μπροστά στην τηλεόρασή μου»

Ακόμη και για όσους είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα τέτοιο ποσό, η απόκτηση βίζας δεν ήταν καθόλου εγγυημένη. Ο Οστον, ένας Ουζμπέκος οπαδός, το έμαθε με τον… δύσκολο τρόπο. Έχοντας καταφέρει να εξασφαλίσει εισιτήρια για να δει τον πρώτο αγώνα της εθνικής του ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η απόρριψη των πολλαπλών αιτήσεών του για βίζα «διέλυσε» το αμερικανικό του όνειρο.

«Είμαι τόσο απογοητευμένος. Αγόρασα τα εισιτήριά μου με τον μπαμπά μου και μερικούς φίλους. Όλοι πήραν τις βίζες τους, αλλά εγώ όχι. Όσο θα είναι όλοι στο στάδιο, εγώ θα είμαι μόνος μπροστά στην τηλεόρασή μου», λέει, απογοητευμένος και προσθέτει: «Ηξερα ότι η διαδικασία ήταν δύσκολη, αλλά νόμιζα ότι πληρούσα όλες τις προϋποθέσεις. Είχα ήδη πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τρία χρόνια και δεν είχα κανένα πρόβλημα».

Μετά την πολιτική μετανάστευσης του Ντόναλντ Τραμπ, οι αμερικανικές αρχές έχουν αυστηροποιήσει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων βίζας, φοβούμενες τη «μαζική παράνομη μετανάστευση» που αυξήθηκαν με την ευκαιρία του Μουντιάλ, με τους επισκέπτες να εκμεταλλεύονται την διοργάνωση για να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να εγκατασταθούν εκεί μόνιμα.

Από το ιστορικό ταξιδιών και την οικογενειακή κατάσταση, μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον μισθό, η διοίκηση εξετάζει κάθε αίτηση από κάθε οπτική γωνία, αναζητώντας το παραμικρό ελάττωμα που μπορεί να υποδηλώνει, ότι ο αιτών σκοπεύει να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την λήξη της βίζας του.

«Παραιτήθηκα από την εργασία μου πριν από έξι μήνες και μου είπαν ότι αυτό λειτούργησε εναντίον μου», λέει ο Ερικ, με καταγωγή από τη Γκαμπόν, ο οποίος δαπάνησε 1.700 ευρώ για να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο και να παρακολουθήσει τον αγώνα Πορτογαλίας-Κολομβίας, προκειμένου να δει διά ζώσης, το είδωλό του, τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

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