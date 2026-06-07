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07.06.2026 09:41

Μουντιάλ 2026: Αναγκάζουν την εθνική του Ιράν να έρχεται και να φεύγει από τις ΗΠΑ τις ημέρες των ματς

07.06.2026 09:41
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Η ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ειδοποιηθεί ότι πρέπει να εισέλθει και να αναχωρήσει από το αμερικανικό έδαφος την ίδια ημέρα με οποιονδήποτε αγώνα που πρέπει να παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ο πρέσβης της χώρας στο Μεξικό.

Λόγω της συνεχιζόμενης αμερικανο-ισραηλινής σύγκρουσης με την Τεχεράνη, η ομάδα του Ιράν έχει πλέον έδρα το Μεξικό, αντί για την προβλεπόμενη τοποθεσία της στο Τουσόν της Αριζόνα.

Η ομάδα του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να συμμετάσχει και να φύγει από τις ΗΠΑ την ημέρα του αγώνα

«Μπορούμε να εισέλθουμε το πρωί και πρέπει να αναχωρήσουμε την ίδια ημέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο απεσταλμένος του Ιράν, Αμπολφάζλ Πασαντιντέχ.

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