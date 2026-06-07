ΟΠΕΚ: Συνεδρίαση με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ – Οι «απέλπιδες» προσπάθειες συγκράτησης των τιμών, η απειλή του Ιράκ και η Κίνα

Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ+ συναντώνται για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι ο μόνος παράγοντας που συγκρατεί τις αυξήσεις είναι η Κίνα που «αγοράζει λιγότερο πετρέλαιο από το κανονικό» αξιοποιώντας τα τεράστια στρατηγικά της αποθέματα.

Ακόμη και αν τα μέλη του καρτέλ δεσμευτούν να αυξήσουν την παραγωγή κατά χιλιάδες βαρέλια την ημέρα, τα απροσπέλαστα από τα τέλη Φεβρουαρίου Στενά του Ορμούζ δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, πυροδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως.

Η κυρίαρχη πρόταση και οι επτά

Οι υπουργοί από τα 21 κράτη μέλη του ΟΠΕΚ+, τις κύριες χώρες παραγωγής πετρελαίου και τους συμμάχους τους, πραγματοποιούν διαδικτυακά την τριμηνιαία συνάντησή τους με κυρίαρχη πρόταση ο όμιλος να ενισχύσει τις ποσοστώσεις παραγωγής του κατά «188.000 βαρέλια την ημέρα».

Αλλά στην πραγματικότητα, μόνο επτά μέλη -η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν- έχουν την ικανότητα να το πράξουν.

«Ο ΟΠΕΚ μπορεί να κάνει πολύ λίγα»

Ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ισοδυναμεί με περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Αλλά με τους βασικούς παραγωγούς του Κόλπου αποκλεισμένους από την παγκόσμια αγορά, οι δεσμεύσεις για αύξηση της παραγωγής σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι αυξανόμενες τιμές είναι απίθανο να επηρεάσουν τους εμπόρους.

«Οποιαδήποτε ανακοινωθείσα αύξηση της παραγωγής ή αλλαγή στους στόχους παραγωγής θα έχει περιορισμένη πρακτική αξία. Ο ΟΠΕΚ μπορεί να κάνει πολύ λίγα», δήλωσε στο AFP ο Όλε Χάνσεν, αναλυτής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Ο ίδιος ο ΟΠΕΚ+ αναφέρει ότι η ημερήσια παραγωγή έχει μειωθεί κατακόρυφα σε μόλις 33 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς τα δεξαμενόπλοια παραμένουν ακινητοποιημένα, σε σύγκριση με σχεδόν 43 εκατομμύρια πριν από τη σύγκρουση.

Με αποχώρηση απειλεί και το Ιράκ

Η πρόσφατη απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ υπονομεύει περαιτέρω την επιρροή του καρτέλ, δεδομένης της τεράστιας πλεονάζουσας παραγωγικής του ικανότητας.

Και το Άμπου Ντάμπι έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να ενισχύσει την παραγωγή.

«Θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους», δήλωσε ο Λόρενς Χάαρ, από το Πανεπιστήμιο του Μπράιτον στην Αγγλία.

Το καρτέλ κινδυνεύει να δει άλλες χώρες να ακολουθούν το παράδειγμα των ΗΑΕ.

«Εάν το Ιράκ αποχωρήσει, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος του ΟΠΕΚ+», δήλωσε αναλυτής.

Η Σαουδική Αραβία, μακράν το πιο ισχυρό μέλος του καρτέλ, «θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να εμποδίσει οποιονδήποτε άλλον να φύγει», σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε πιο ευέλικτες ποσοστώσεις παραγωγής ή μειωμένες κυρώσεις για οποιαδήποτε υπερβολική παραγωγή.

Αλλά «προς το παρόν, το πλαίσιο αποζημιώσεων έχει ουσιαστικά παγώσει λόγω των εκτεταμένων διακοπών παραγωγής», δήλωσε ο Χάνσεν.

Ως αποτέλεσμα, ο πόλεμος στο Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό εξουδετερώσει την δηλωμένη αποστολή του καρτέλ «να εξασφαλίσει έναν αποτελεσματικό, οικονομικό και τακτικό εφοδιασμό των καταναλωτών με πετρέλαιο και ένα σταθερό εισόδημα στους παραγωγούς».

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