Κανονικότητα στις αγορές πετρελαίου το 2ο εξάμηνο του 2027 «βλέπει» η Rosneft, αν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

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Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή επιλυθεί, οι αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις βασικές αρχές λειτουργίας τους, στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, δήλωσε σήμερα ο Ιγκόρ Σεχίν, εκτελεστικός διευθυντής της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρίας παραγωγής πετρελαίου Rosneft.
Αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν άμεσα, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί στα 90-95 δολάρια του βαρέλι μέχρι το τέλος του 2026 και να πέσει στα 80-85 δολάρια του βαρέλι έναν χρόνο αργότερα, εκτίμησε ο Σεχίν.
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