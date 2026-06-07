Ασφάλιστρα υγείας: Τι συμβαίνει με τις αυξήσεις που καλπάζουν, θολούρα με τις αναπροσαρμογές, ανεξέλεγκτη η αγορά

«Φωτιά» έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια τα ασφάλιστρα υγείας, με χιλιάδες ασφαλισμένους να βλέπουν το κόστος διατήρησης των συμβολαίων τους να αυξάνεται διαρκώς και πολλές φορές με ρυθμούς που ξεπερνούν κατά πολύ τον πληθωρισμό και την αύξηση των εισοδημάτων τους.

Οι ανατιμήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον κυρίως για τους κατόχους παλαιών και ισόβιων συμβολαίων, οι οποίοι βρίσκονται ουσιαστικά εγκλωβισμένοι. Πρόκειται για ασφαλισμένους που επένδυσαν επί δεκαετίες στην ιδιωτική ασφάλιση και σήμερα, σε μεγαλύτερες ηλικίες, δεν έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν εταιρεία ή να αναζητήσουν φθηνότερη κάλυψη.

Την ώρα όμως που οι ασφαλισμένοι μετρούν συνεχώς νέες επιβαρύνσεις, οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για έλεγχο των αυξήσεων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτες.

Το υπουργείο Ανάπτυξης είχε ανακοινώσει ήδη από το 2025 τη δημιουργία ενός Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής Ασφαλίστρων, ο οποίος θα καθόριζε με αντικειμενικό τρόπο τις αυξήσεις στα μακροχρόνια προγράμματα υγείας και θα περιόριζε τις αμφισβητήσεις μεταξύ εταιρειών και ασφαλισμένων.

Ωστόσο, περισσότερο από έναν χρόνο μετά, ο δείκτης εξακολουθεί να αγνοείται. Δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει ενεργοποιηθεί και στην πράξη δεν επηρεάζει καθόλου τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ανατιμήσεις.

Έτσι, η αγορά συνεχίζει να λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες. Οι αυξήσεις που ανακοινώνονται φέτος ξεκινούν από 4% και 5%, φθάνουν στο 8% και 9%, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ισόβιων συμβολαίων περνούν σε διψήφια ποσοστά. Η υπόθεση της ΝΝ Hellas έφερε ξανά το θέμα στην επικαιρότητα, καθώς σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ οι αναπροσαρμογές κινούνται από 8,5% έως 13%, ενώ για ορισμένους ασφαλισμένους άνω των 70 ετών φτάνουν ακόμη και το 30%.

Το ζήτημα όμως δεν περιορίζεται σε μία εταιρεία. Οι αυξήσεις αποτελούν πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό της αγοράς ιδιωτικής υγείας.

Και εδώ αρχίζει το μεγάλο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μιλά για έλεγχο των ανατιμήσεων, να θεσπίζει ειδικό δείκτη για να βάλει κανόνες στην αγορά και τελικά να επιτρέπει να περνούν μήνες χωρίς να εφαρμόζεται το ίδιο το εργαλείο που εξήγγειλε;

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτά η συζήτηση αν συνδυαστεί με τις οικονομικές επιδόσεις του ασφαλιστικού κλάδου. Το 2025 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, ενώ ο κλάδος ζωής και υγείας συνέχισε την ανοδική του πορεία.

Η NN Hellas ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, η Εθνική Ασφαλιστική εμφάνισε σημαντική άνοδο κερδών και συνολικά οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ισχυρή κερδοφορία και υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας.

Την ίδια στιγμή, τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα (unit linked) αποδεικνύονται χρυσοφόρα, καθώς συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της νέας παραγωγής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τράπεζες έχουν μετατρέψει την ασφαλιστική δραστηριότητα σε έναν από τους βασικούς μοχλούς αύξησης των εσόδων τους. Μέσω του bancassurance, οι τραπεζικοί όμιλοι εισπράττουν ολοένα υψηλότερες προμήθειες από τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων, γεγονός που δημιουργεί ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για τη συνεχή διεύρυνση της αγοράς. Με απλά λόγια, όσο αυξάνονται τα ασφάλιστρα και η παραγωγή συμβολαίων, τόσο ενισχύονται όχι μόνο τα έσοδα των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και οι προμήθειες των τραπεζών που τα διαθέτουν.

Βεβαίως, οι ίδιες οι εταιρείες αντιτείνουν ότι ο κλάδος υγείας δέχεται ισχυρές πιέσεις λόγω της αύξησης των νοσηλίων, των ακριβότερων ιατρικών πράξεων και της γήρανσης του ασφαλισμένου πληθυσμού. Επικαλούνται μάλιστα τα στοιχεία της αγοράς που δείχνουν ότι οι αποζημιώσεις υγείας έφτασαν τα 627 εκατ. ευρώ το 2025, υπερβαίνοντας τα συνολικά ασφάλιστρα που εισπράχθηκαν.

Ωστόσο, η εικόνα που λαμβάνει ο ασφαλισμένος είναι διαφορετική. Βλέπει κάθε χρόνο το ασφάλιστρό του να αυξάνεται, συχνά χωρίς να γνωρίζει επακριβώς με ποιον τρόπο υπολογίζεται η αναπροσαρμογή και χωρίς να υπάρχει ένας επίσημος, κοινά αποδεκτός δείκτης που να επιβεβαιώνει ότι η αύξηση είναι εύλογη.

Το αποτέλεσμα είναι να ενισχύεται το αίσθημα αδιαφάνειας σε μια αγορά που αφορά ένα από τα πιο ευαίσθητα αγαθά: την υγεία.

Και όσο ο πολυδιαφημισμένος δείκτης παραμένει ανενεργός, τόσο θα ενισχύεται η εντύπωση ότι οι εξαγγελίες για προστασία των ασφαλισμένων έμειναν στα λόγια, ενώ οι αυξήσεις συνεχίζουν απρόσκοπτα την ανοδική τους πορεία.

Για χιλιάδες νοικοκυριά, το δίλημμα γίνεται πλέον όλο και πιο σκληρό: να συνεχίσουν να πληρώνουν ολοένα ακριβότερα ασφάλιστρα ή να εγκαταλείψουν μια κάλυψη που θεωρούν απαραίτητη, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουν ηλικιακά. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η αγορά ιδιωτικής υγείας.

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