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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

05.06.2026 12:56

Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ 

05.06.2026 12:56
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Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ – από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα –  για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες, ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του γαλάζιου βουλευτή Στράτου Σιμόπουλου

Σύμφωνα με τον υπουργό πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 28%, η οποία είναι, μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό, που κινείται όπως είπε γύρω στο 20%.

Προβαίνοντας στις σχετικές ανακοινώσεις σημείωσε: «Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί το 2015 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αυτό ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας». 

Στη συνέχεια τόνισε πως το όριο του ακατάσχετου θα πρέπει «να αντανακλά την πραγματικότητα του σήμερα, όχι του χθες».

Είπε ακόμη πως η αύξηση του ακατάσχετου «είναι μια πράξη Δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία. Δεν είναι αποσπασματική ενέργεια, αλλά εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, καθώς δίνουμε δυνατότητες επανεκκίνησης σε όσους περισσότερους μπορούμε».

Τέλος, επισήμανε πως η Πολιτεία οφείλει να δίνει δεύτερες ευκαιρίες σε όσους επλήγησαν από την οικονομική κρίση, καθώς κατά τον ίδιο, η οικονομική πρόοδος πρέπει να μετατρέπεται σε κοινωνική πρόοδο για τους πολλούς.

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