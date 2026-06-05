Καλοκαιρινές άδειες 2026: Όλες οι ανατροπές και η νέα «ευελιξία» – Τι πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις καλοκαιρινές αποδράσεις, ωστόσο το φετινό καλοκαίρι φέρνει μαζί του ένα ριζικά ανανεωμένο εργασιακό πλαίσιο για τον τρόπο χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας. Οι νέες ρυθμίσεις εισάγουν μια πρωτοφανή «ευελιξία» στον προγραμματισμό των διακοπών, αλλάζοντας ταυτόχρονα τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, χωρίς όμως να θίγονται τα κεκτημένα δικαιώματα των μισθωτών.

Η μεγαλύτερη αλλαγή εστιάζει στη δυνατότητα «σπασίματος» της άδειας. Πλέον, μετά από γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, η ετήσια άδεια μπορεί να κατατέμνεται σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Αυτό σημαίνει ότι ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των ημερών του μέσα στο καλοκαίρι, αλλά μπορεί να επιλέξει, για παράδειγμα, λίγες ημέρες τον Αύγουστο και τις υπόλοιπες το φθινόπωρο ή τα Χριστούγεννα.

Τα «κόκκινα όρια» στην κατάτμηση

Παρά τη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ο νομοθέτης βάζει σαφή όρια για να αποτραπεί η κατάχρηση και η εξάντληση των εργαζομένων με μονοήμερες άδειες. Έτσι, ορίζεται μια ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια για το βασικό κομμάτι της άδειας:

Για όσους εργάζονται με πενθήμερο: Το ένα τμήμα της άδειας πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Για όσους εργάζονται με εξαήμερο: Το ελάχιστο όριο ορίζεται στις έξι (6) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Κεντρικό στοιχείο παραμένει η αμοιβαία συνεννόηση των δύο πλευρών. Σε περίπτωση που προκύψει ανυπέρβλητη διαφωνία ως προς τον χρόνο χορήγησης, η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί τον εποπτικό και διαιτητικό της ρόλο για την επίλυση της διαφοράς.

Τέλος η προαναγγελία στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Η δεύτερη μεγάλη ανατροπή αφορά την καθημερινότητα των λογιστηρίων και των επιχειρήσεων. Το νέο καθεστώς καταργεί την υποχρέωση προαναγγελίας των αδειών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Πλέον, η διαδικασία απλοποιείται: οι εργοδότες υποχρεούνται να προχωρούν σε απολογιστική καταχώριση των ημερών άδειας που έλαβε το προσωπικό, εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγησή τους.

Τι μένει σταθερό και «κλειδωμένο»

Προς αποφυγή παρερμηνειών, το νέο πλαίσιο ξεκαθαρίζει ότι ορισμένες βασικές ασφαλιστικές δικλείδες παραμένουν ακλόνητες:

Ο υπολογισμός των ημερών: Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας δεν αλλάζει, καθώς συνεχίζει να εξαρτάται αποκλειστικά από τα χρόνια προϋπηρεσίας του εργαζομένου στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη. Το «μπλόκο» στην αποζημίωση: Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση της κανονικής άδειας με χρηματική αποζημίωση. Η άδεια σκοπό έχει την ανάπαυση και πρέπει να λαμβάνεται σε ημέρες. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η λύση της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή παραίτηση). Το «καλοκαιρινό» 50%: Διατηρείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να προγραμματίζουν έτσι το πλάνο τους, ώστε τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι (50%) να λάβουν την άδειά τους μέσα στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

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