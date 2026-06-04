Ψηφιακή «μέγγενη» και μπλόκο στα Airbnb: Οι ανατροπές του 2026 και οι παγίδες που κρύβουν βαριά πρόστιμα

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Το ειδυλλιακό αφήγημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ως μιας απλής, συμπληρωματικής πηγής εσόδων για τον μέσο ιδιοκτήτη ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Το 2026 βρίσκει την αγορά των τύπου Airbnb ακινήτων εγκλωβισμένη σε μια πρωτοφανή ψηφιακή μέγγενη ελέγχων από την ΑΑΔΕ, αυστηρών λειτουργικών προδιαγραφών και, κυρίως, τοπικών απαγορεύσεων που ανατρέπουν τα επενδυτικά σχέδια χιλιάδων ιδιοκτητών.
Η μεγαλύτερη ανατροπή έρχεται από το μέτωπο των γεωγραφικών περιορισμών. Μετά το «παγώμα» των νέων εγγραφών στο Μητρώο για τα τρία πρώτα Δημοτικά Διαμερίσματα της Αθήνας (το οποίο ισχύει έως το τέλος του έτους), το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει αντίστοιχο «μπλόκο» και στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 απαγορεύεται η πρώτη εγγραφή ακινήτων στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Οι ποινές για τους παραβάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι εξοντωτικές: διοικητικό πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος από τη μίσθωση, με κατώτατο όριο τις 20.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται στις 40.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο εισάγει μια εξαιρετικά αυστηρή διάταξη: ακίνητα στις επίμαχες ζώνες που μεταβιβάζονται (λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή κληρονομιάς) θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο, χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής.
Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τις διεθνείς πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com, Vrbo), ξεκινά μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων, όχι μόνο για το τρέχον έτος, αλλά και αναδρομικά για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023. Ο έλεγχος δεν εστιάζει πλέον μόνο στο αν δηλώνεται εισόδημα, αλλά στη συμφωνία όλων των κρίκων της αλυσίδας: ΑΜΑ, ημέρες διαμονής, ακυρώσεις και Τέλος Ανθεκτικότητας (το οποίο κυμαίνεται από 2 έως 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανάλογα με την εποχή και τα τετραγωνικά).
Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αυστηρό πλέγμα τεχνικών προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής. Για να είναι νόμιμο ένα ακίνητο, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά κύριας χρήσης, ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, εξοπλισμό πυρασφάλειας, ανιχνευτές καπνού και πιστοποιητικά απεντόμωσης.
Για να αποφευχθούν τα λάθη που οδηγούν σε αυτόματους ελέγχους, οι ιδιοκτήτες πρέπει να προσέξουν τα εξής πρακτικά σημεία:
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