Ψηφιακή «μέγγενη» και μπλόκο στα Airbnb: Οι ανατροπές του 2026 και οι παγίδες που κρύβουν βαριά πρόστιμα

Το ειδυλλιακό αφήγημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ως μιας απλής, συμπληρωματικής πηγής εσόδων για τον μέσο ιδιοκτήτη ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Το 2026 βρίσκει την αγορά των τύπου Airbnb ακινήτων εγκλωβισμένη σε μια πρωτοφανή ψηφιακή μέγγενη ελέγχων από την ΑΑΔΕ, αυστηρών λειτουργικών προδιαγραφών και, κυρίως, τοπικών απαγορεύσεων που ανατρέπουν τα επενδυτικά σχέδια χιλιάδων ιδιοκτητών.

Η μεγαλύτερη ανατροπή έρχεται από το μέτωπο των γεωγραφικών περιορισμών. Μετά το «παγώμα» των νέων εγγραφών στο Μητρώο για τα τρία πρώτα Δημοτικά Διαμερίσματα της Αθήνας (το οποίο ισχύει έως το τέλος του έτους), το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει αντίστοιχο «μπλόκο» και στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 απαγορεύεται η πρώτη εγγραφή ακινήτων στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι ποινές για τους παραβάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι εξοντωτικές: διοικητικό πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος από τη μίσθωση, με κατώτατο όριο τις 20.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται στις 40.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο εισάγει μια εξαιρετικά αυστηρή διάταξη: ακίνητα στις επίμαχες ζώνες που μεταβιβάζονται (λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή κληρονομιάς) θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο, χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής.

Η ψηφιακή «φάκα» της ΑΑΔΕ και οι λειτουργικές προδιαγραφές

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τις διεθνείς πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com, Vrbo), ξεκινά μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων, όχι μόνο για το τρέχον έτος, αλλά και αναδρομικά για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023. Ο έλεγχος δεν εστιάζει πλέον μόνο στο αν δηλώνεται εισόδημα, αλλά στη συμφωνία όλων των κρίκων της αλυσίδας: ΑΜΑ, ημέρες διαμονής, ακυρώσεις και Τέλος Ανθεκτικότητας (το οποίο κυμαίνεται από 2 έως 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανάλογα με την εποχή και τα τετραγωνικά).

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αυστηρό πλέγμα τεχνικών προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής. Για να είναι νόμιμο ένα ακίνητο, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά κύριας χρήσης, ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, εξοπλισμό πυρασφάλειας, ανιχνευτές καπνού και πιστοποιητικά απεντόμωσης.

Ο χρηστικός οδηγός για το Ε2 και οι φορολογικές παγίδες

Για να αποφευχθούν τα λάθη που οδηγούν σε αυτόματους ελέγχους, οι ιδιοκτήτες πρέπει να προσέξουν τα εξής πρακτικά σημεία:

Η παγίδα του μικτού ποσού: Το συχνότερο λάθος των ιδιωτών είναι ότι δηλώνουν το καθαρό ποσό που βλέπουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό μετά την παρακράτηση της προμήθειας της πλατφόρμας . Φορολογικά, ως εισόδημα θεωρείται το συνολικό, συμφωνηθέν μίσθωμα. Η προμήθεια της πλατφόρμας δεν εκπίπτει για τα φυσικά πρόσωπα.

που βλέπουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό μετά την της της . Φορολογικά, ως εισόδημα θεωρείται το συνολικό, συμφωνηθέν μίσθωμα. Η προμήθεια της πλατφόρμας δεν εκπίπτει για τα φυσικά πρόσωπα. Το όριο των δύο ακινήτων: Η λεπτή γραμμή που αλλάζει το καθεστώς. Έως δύο ακίνητα , το εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητα (απαλλαγή από ΦΠΑ, δήλωση στο Ε2 στους κωδικούς 60 για εκμίσθωση και 61 για υπεκμίσθωση). Από το τρίτο ακίνητο και άνω, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, τήρηση βιβλίων (myDATA), υπαγωγή σε ΦΠΑ 13% και υποβολή Ε3.

, το εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητα (απαλλαγή από ΦΠΑ, δήλωση στο Ε2 στους κωδικούς 60 για εκμίσθωση και 61 για υπεκμίσθωση). Από το τρίτο ακίνητο και άνω, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, τήρηση βιβλίων (myDATA), υπαγωγή σε ΦΠΑ 13% και υποβολή Ε3. Οι δύο κλίμακες: Για τα εισοδήματα του 2025 που δηλώνονται φέτος, η φορολόγηση ξεκινά από 15% (έως 12.000€) και φτάνει το 45 % (πάνω από 35.000€). Αντίθετα, για τα εισοδήματα που εισπράττονται μέσα στο 2026, θα εφαρμοστεί το 2027 η νέα, πιο κλιμακωτή δομή (15%, 25%, 35% και 45%).

ξεκινά από (έως 12.000€) και το % (πάνω από 35.000€). Αντίθετα, για τα εισοδήματα που εισπράττονται μέσα στο 2026, θα εφαρμοστεί το 2027 η νέα, πιο κλιμακωτή δομή (15%, 25%, 35% και 45%). Το 59ήμερο: Το όριο των 59 ημερών αφορά αποκλειστικά τη διάρκεια της κάθε μεμονωμένης κράτησης για να χαρακτηριστεί βραχυχρόνια, και όχι το συνολικό ετήσιο όριο του ακινήτου.

Ετσι λοιπόν , το νέο τοπίο δείχνει ότι η βραχυχρόνια μίσθωση μετατρέπεται σε μια άκρως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου η προχειρότητα δεν συγχωρείται αλλά… τιμωρείται ψηφιακά.

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