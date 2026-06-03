Ψηφιακός «Μεγάλος Αδελφός» στα επιδόματα: Στην τσιμπίδα του Μητρώου 13 δισ. ευρώ κοινωνικών παροχών

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το Εθνικό Μητρώο Παροχών, η νέα ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει πλήρως το τοπίο των κοινωνικών ενισχύσεων στη χώρα μας.

Πρόκειται για μια κίνηση-ματ του οικονομικού επιτελείου, η οποία, πίσω από το προπέτασμα καπνού του «εκσυγχρονισμού» και της πάταξης των διπλοπληρωμών, εγκαθιστά έναν ψηφιακό ελεγκτικό μηχανισμό πάνω από ένα τεράστιο πεδίο κρατικών δαπανών που ξεπερνά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ ή το 5% του ΑΕΠ.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία συνυπογράφουν οι Ν. Παπαθανάσης, Θ. Πετραλιάς, Δ. Παπαστεργίου και Γ. Πιτσιλής, προβλέπει μια πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, το κράτος θα αποκτήσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια «ποιος λαμβάνει τι, πότε και πόσο».

Ουσιαστικά, δημιουργείται ένας πλήρης ψηφιακός φάκελος ανά ΑΦΜ. Στο στόχαστρο της διασύνδεσης μπαίνουν τα πάντα: από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, τα πραγματικά και τεκμαρτά εισοδήματα, μέχρι την περιουσιακή κατάσταση μέσω του ΕΝΦΙΑ, το Μητρώο Πολιτών και το σύστημα ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ. Η καθολική αυτή διαλειτουργικότητα επιτρέπει στην κυβέρνηση να έχει το απόλυτο «X-Ray» του προφίλ κάθε πολίτη.

Στην πρώτη γραμμή της απογραφής εντάσσονται σχεδόν όλα τα κρίσιμα κοινωνικά αναχώματα. Στη λίστα περιλαμβάνονται το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα θέρμανσης, οι οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία (μαζί με τον Προσωπικό Βοηθό), καθώς και τα επιδόματα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας.

Αν και η επίσημη ρητορική κάνει λόγο για «εξορθολογισμό» και τέλος στα «μαϊμού» επιδόματα, η πολιτική ανάγνωση της απόφασης μαρτυρά κάτι πολύ βαθύτερο. Σε μια περίοδο δομικής οικονομικής στενότητας, το Μητρώο έρχεται να λειτουργήσει ως ένας αυτόματος δημοσιονομικός «κόφτης». Η σώρευση παροχών θα ελέγχεται πλέον σε πραγματικό χρόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή αυστηροποίηση των κριτηρίων και τον αποκλεισμό χιλιάδων δικαιούχων που μέχρι σήμερα κατάφερναν να κρατηθούν όρθιοι συνδυάζοντας μικρές, επιμέρους ενισχύσεις.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει το Μητρώο ως μια αναγκαία μεταρρύθμιση δικαιοσύνης. Στην πραγματικότητα, όμως, στήνει μια ψηφιακή μέγγενη που στερεί από την κοινωνική πολιτική τον απαραίτητο προστατευτικό της χαρακτήρα, μετατρέποντας την ανάγκη των ευάλωτων νοικοκυριών σε ένα ψυχρό, λογιστικό data entry.

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