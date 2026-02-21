search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 09:53
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

21.02.2026 08:06

Επανέλεγχο όσων παίρνουν επιδόματα φέρνει το Εθνικό Μητρώο Παροχών: Πώς θα μοιράζονται 13 εκατ. του Κοινωνικού Κράτους

21.02.2026 08:06
ATM XRHMA

Η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων παρουσιάζεται ως αναγκαία μεταρρύθμιση προκειμένου να νοικοκυρέψει το κοινωνικό κράτος. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια βαθιά αναδιάρθρωση που αλλάζει ριζικά τη φιλοσοφία χορήγησης επιδομάτων και επανακαθορίζει τη σχέση κράτους και δικαιούχων με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την επόμενη ημέρα και δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται ανατροπές επί τα χείρω.

Το νέο σύστημα συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλα τα κοινωνικά επιδόματα σε μία ενιαία βάση δεδομένων, δημιουργώντας για κάθε πολίτη ένα πλήρες οικονομικό και κοινωνικό προφίλ. Εισοδήματα, ακίνητη περιουσία, οικογενειακή κατάσταση και παροχές θα βρίσκονται πλέον στο ίδιο ψηφιακό «κάδρο», επιτρέποντας εκτεταμένες διασταυρώσεις και ελέγχους.

Η κυβέρνηση μιλά για αντιμετώπιση καταχρήσεων και καλύτερη στόχευση. Όμως το βασικό ερώτημα είναι άλλο: πόσοι από τους σημερινούς δικαιούχους θα συνεχίσουν να θεωρούνται δικαιούχοι όταν όλα επανεξεταστούν από μηδενική βάση; Σε μια χώρα όπου τα επιδόματα λειτουργούν συχνά ως υποκατάστατο επαρκών μισθών, κοινωνικών υπηρεσιών και στεγαστικής πολιτικής, η αυστηροποίηση των κριτηρίων δημιουργεί εύλογες κοινωνικές ανησυχίες.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι αποκαλυπτικό. Οι κοινωνικές παροχές ξεπερνούν τα 13 δισ. ευρώ ετησίως και το Μητρώο έρχεται να λειτουργήσει και ως εργαλείο συγκράτησης δαπανών. Οι συγχωνεύσεις επιδομάτων, οι καταργήσεις «διπλών» ενισχύσεων και οι ενιαίοι έλεγχοι προδιαγράφουν περικοπές, ακόμη κι αν αυτές δεν κατονομάζονται ευθέως.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το πεδίο των οικογενειακών επιδομάτων. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δαπανά από τα χαμηλότερα ποσά στην ΕΕ, η συζήτηση δεν ανοίγει για αύξηση των κονδυλίων, αλλά για ανακατανομή τους. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται στη ρίζα του, αλλά μέσω αυστηρότερου φιλτραρίσματος των δικαιούχων.

Το νέο σύστημα, προσβάσιμο μέσω του gov.gr, δίνει στους πολίτες εικόνα των παροχών τους. Ταυτόχρονα, όμως, εγκαθιδρύει ένα καθεστώς μόνιμης ψηφιακής επιτήρησης, όπου κάθε μεταβολή εισοδήματος ή περιουσίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ενίσχυσης. Για χιλιάδες νοικοκυριά, αυτό μεταφράζεται σε ανασφάλεια και αβεβαιότητα.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν χρειάζονται έλεγχοι, αλλά αν το κοινωνικό κράτος μετατρέπεται σταδιακά σε λογιστικό μηχανισμό. Αν το Εθνικό Μητρώο Παροχών χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πραγματικής κοινωνικής προστασίας, μπορεί να αποτελέσει πρόοδο. Αν όμως εξελιχθεί σε μηχανισμό περικοπών με ψηφιακό μανδύα, τότε η «μεταρρύθμιση» θα έχει κόστος που δεν αποτυπώνεται στους προϋπολογισμούς, αλλά στις ζωές των πιο ευάλωτων.

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται σάρωση σε επιδόματα 5,5 δισ. ευρώ στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΑ

Συγκρατημένα κέρδη στις αγορές, η Wall Street περίμενε το «χαστούκι» για τους δασμούς

Στουρνάρας στο Politico: Ήρθε η ώρα να πειστεί το Βερολίνο για ευρωομόλογα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delcy_rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χορηγήθηκε αμνηστία σε 379 πολιτικούς κρατούμενους

farmaka
ΥΓΕΙΑ

Τοκατλίδη: «Κανένας ασθενής δεν θα μένει ακάλυπτος επειδή το φάρμακό του είναι δυσεύρετο ή μη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά»

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Παραδόθηκε οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Υπέκυψε στα τραύματά της

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

alexis tsipras 33- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Πιο πίσω η ανακοίνωση του κόμματος, νέες πόλεις με εκδηλώσεις για την «Ιθάκη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

ydra brad pitt
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα έγινε Χόλιγουντ: 250 άτομα συνεργείο, τεχνητή βροχή στο λιμάνι και ο Μπραντ Πιτ στα σοκάκια του νησιού

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 09:52
<div style="width:1px;height:1px"></div>delcy_rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χορηγήθηκε αμνηστία σε 379 πολιτικούς κρατούμενους

<div style="width:1px;height:1px"></div>farmaka
ΥΓΕΙΑ

Τοκατλίδη: «Κανένας ασθενής δεν θα μένει ακάλυπτος επειδή το φάρμακό του είναι δυσεύρετο ή μη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά»

<div style="width:1px;height:1px"></div>PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Παραδόθηκε οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Υπέκυψε στα τραύματά της

1 / 3