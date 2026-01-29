search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 13:18
29.01.2026 09:50

Στα ΑΤΜ το απόγευμα οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ – Ποια επιδόματα πληρώνονται

29.01.2026 09:50
ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media

Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα αρχίσουν να βλέπουν από σήμερα (29/1) το απόγευμα οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την Παρασκευή (30/1) θα καταβληθούν 197.197.732 ευρώ σε 612.257 δικαιούχους για τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Ιανουάριο.

Όπως γίνεται κάθε φορά, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης δηλαδή σήμερα, Πέμπτη 27 Ιανουαρίου.

Πιο αναλυτικά θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

  1. Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ
  2. Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι -20.075.171 ευρώ
  3. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι -35.344.081 ευρώ
  4. Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ
  5. Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ
  6. Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι -175.818 ευρώ
  7. Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ
  8. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι 9.684.783 ευρώ
  9. Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ
  10. Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχο ι- 12.682.700 ευρώ
  11. Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ
  12. Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι-201.500 ευρώ
  13. Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
  14. Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ
  15. Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ
  16. Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ
  17. Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ
  18. Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι -13.616 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Πότε μπαίνει το Επίδομα Παιδιού 2026

Σημειώνεται ότι η πρώτη πληρωμή για το Επίδομα Παιδιού 2026 είναι προγραμματισμένη για τέλη Μαρτίου. Συγκεκριμένα, η καταβολή θα γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Όλο το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2026:

  • Δεύτερη δόση (Μάρτιος-Απρίλιος), την Παρασκευή 29 Μαΐου.
  • Τρίτη δόση (Μάιος-Ιούνιος), την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
  • Τέταρτη δόση (Ιούλιος-Αύγουστος), την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
  • Πέμπτη δόση (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
  • Έκτη δόση (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου.

