Στα ΑΤΜ το απόγευμα οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ – Ποια επιδόματα πληρώνονται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα αρχίσουν να βλέπουν από σήμερα (29/1) το απόγευμα οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την Παρασκευή (30/1) θα καταβληθούν 197.197.732 ευρώ σε 612.257 δικαιούχους για τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Ιανουάριο.
Όπως γίνεται κάθε φορά, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης δηλαδή σήμερα, Πέμπτη 27 Ιανουαρίου.
Πιο αναλυτικά θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.
Σημειώνεται ότι η πρώτη πληρωμή για το Επίδομα Παιδιού 2026 είναι προγραμματισμένη για τέλη Μαρτίου. Συγκεκριμένα, η καταβολή θα γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
Όλο το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2026:
Διαβάστε επίσης:
Το νέο «δημοσιονομικό στενό» – Τι σημαίνουν οι κανόνες της ΕΕ για την Ελλάδα
Φοροαπαλλαγές για λίγους, φόροι για πολλούς: το πάρτι που «φουσκώνει» και πληρώνει ο πολίτης
Η «νέα εποχή» στο Δημόσιο – Ταχύτητα στις προσλήψεις και «κόκκινη κάρτα» στην αδράνεια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.