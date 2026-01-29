Η «νέα εποχή» στο Δημόσιο – Ταχύτητα στις προσλήψεις και «κόκκινη κάρτα» στην αδράνεια

Σε μια δομική αναδιάρθρωση του εργασιακού χάρτη στον δημόσιο τομέα προχωρά η κυβέρνηση, με την πλήρη ενεργοποίηση της νέας Υπουργικής Απόφασης που εξειδικεύει τις διατάξεις για την επιτάχυνση των προσλήψεων και την αυστηροποίηση του πειθαρχικού δικαίου.

Οι αλλαγές αυτές, που συνδέονται άμεσα με τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, στοχεύουν στη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποδοτικού κράτους, βάζοντας τέλος στις πολυετείς αναμονές των διοριστέων, αλλά και στην «ασυλία» της πλημμελούς υπηρεσιακής απόδοσης.

Επιτάχυνση προσλήψεων: Τέλος στην ομηρία των υποψηφίων

Το νέο πλαίσιο φέρνει την επανάσταση στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Με την ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών και την άντληση στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας (π.χ. από το Πτυχίο έως την Εντοπιότητα), ο χρόνος από την έκδοση της προκήρυξης έως τον διορισμό μειώνεται πλέον δραστικά.

• Bonus εντοπιότητας: Ενισχύεται η μοριοδότηση για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, με στόχο τη στελέχωση της περιφέρειας.

• Περιορισμός αρνήσεων: Θεσπίζονται αυστηρότερα κριτήρια για την αναπλήρωση θέσεων, ώστε να μην «παγώνουν» οι προσλήψεις από υποψηφίους που αποδέχονται θέσεις και στη συνέχεια παραιτούνται.

Αξιολόγηση και «απολύσεις» μέσω πειθαρχικού δικαίου

Η πιο πολυσυζητημένη αλλαγή αφορά τη σύνδεση της αξιολόγησης με την παραμονή στην υπηρεσία. Με τον Νόμο 5225/2025, η άρνηση συμμετοχής στην αξιολόγηση (είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος) αποτελεί πλέον σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

• Οικονομικές κυρώσεις: Η πρώτη άρνηση επιφέρει πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές δύο μηνών.

• Οριστική παύση: Η επαναλαμβανόμενη άρνηση ή η αποδεδειγμένη ανεπάρκεια σε δύο συνεχόμενους κύκλους αξιολόγησης μπορεί πλέον να οδηγήσει σε οριστική απόλυση, σπάζοντας το διαχρονικό ταμπού της ισόβιας μονιμότητας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Το δημοσιονομικό αποτύπωμα

Η μεταρρύθμιση δεν έχει μόνο διοικητικό, αλλά και οικονομικό πρόσημο. Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει περίπου 20.000 νέες προσλήψεις (κυρίως σε Υγεία, Παιδεία και Ασφάλεια), οι οποίες ωστόσο θα συνοδεύονται από το νέο σύστημα Bonus Παραγωγικότητας.

Το νέο σύστημα bonus: Ανταμοιβή βάσει στόχων (KPIs)

Η νέα αρχιτεκτονική του Δημοσίου εισάγει για πρώτη φορά σε οριζόντια κλίμακα το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, το οποίο δεν έχει πλέον τον χαρακτήρα ενός γενικού επιδόματος, αλλά συνδέεται άρρηκτα με μετρήσιμα αποτελέσματα.

1. Ποιοι το δικαιούνται: Το bonus αφορά υπαλλήλους και προϊσταμένους οργανικών μονάδων που επιτυγχάνουν στο 100% τους στόχους που τίθενται στο ετήσιο Σχέδιο Δράσης κάθε Υπουργείου ή φορέα.

2. Ύψος ανταμοιβής: Η ανταμοιβή μπορεί να φτάσει έως και το 15% του ετήσιου βασικού μισθού του υπαλλήλου.

3. Κριτήρια κατανομής: Το 80% του ποσού κατανέμεται στους υπαλλήλους που συνέβαλαν άμεσα στην επίτευξη των στόχων, ενώ το 20% μπορεί να δοθεί κατά την κρίση του προϊσταμένου σε υπαλλήλους που επέδειξαν εξαιρετική απόδοση, ακόμα και αν δεν συμμετείχαν άμεσα στα συγκεκριμένα projects.

4. Ψηφιακός έλεγχος: Η διαδικασία παρακολουθείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και αποφεύγοντας τις υποκειμενικές «χαριστικές» βραβεύσεις του παρελθόντος.

Οι αντιδράσεις των συνδικάτων: Το «μέτωπο» της ΑΔΕΔΥ

Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για εκσυγχρονισμό, οι συνδικαλιστικοί φορείς παραμένουν σε «πολεμικό» κλίμα. Η ΑΔΕΔΥ και οι επιμέρους ομοσπονδίες (όπως η ΠΟΕ-ΟΤΑ) εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, εστιάζοντας σε τρία σημεία:

• Υποκειμενικότητα: Υποστηρίζουν ότι τα bonus και η αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο «ημετεροκρατίας», όπου οι προϊστάμενοι θα ανταμείβουν τους «αρεστούς».

• Πειθαρχικές Διώξεις: Χαρακτηρίζουν το νέο πλαίσιο απολύσεων ως «κερκόπορτα» για την κατάργηση της μονιμότητας, φοβούμενοι αυθαιρεσίες σε περιπτώσεις συνδικαλιστικής δράσης.

• Μισθολογικό: Αντιπροτείνουν οριζόντιες αυξήσεις στους μισθούς για όλους, αντί για επιλεκτικά bonus, τονίζοντας ότι η ακρίβεια πλήττει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

