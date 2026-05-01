Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Zήλευα και ζηλεύω, έχω τους κωδικούς του στα social media

Για τη ζήλεια και το γεγονός ότι έχει πρόσβαση στους κωδικούς του Γιώργου Παπαδόπουλου στα social media, μίλησε η Γαλάτεια Βασιλειάδη στο «Happy Day».

«Ναι καλέ, εννοείται ότι ζηλεύω, είμαι τρελή από ζήλεια. Είχα τους κωδικούς του στα social media. Και τώρα τους έχω, αλλά δεν μπαίνω, γιατί δεν έχω βρει τίποτα. Και όταν αλλάζει κωδικό, τον βρίσκω πάλι. Ζήλευα πάρα πολύ. Κάνει παιχνιδάκια πάνω στη σκηνή, θα πάει να μιλήσει. Ζήλευα και ζηλεύω. Τώρα έχω βάλει και λίγο όρια στον εαυτό μου, γιατί μετά γίνεται και λίγο ψυχολογικό, δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ», απάντησε χαρακτηριστικά στο ερώτημα «αν ζηλεύει».

Το ζευγάρι είναι σε σχέση από το 2016 και έχει αποκτήσει μαζί δύο γιους, τους Άγγελο και Ιορδάνη. Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε με ανάρτησή στα social media, ότι με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη σχεδιάζουν τον γάμο τους.

Κραουνάκης: «Μια φράση από το έργο θα σας πω, τα λεφτά. Ποιες πηγές; Ποια Ελλάδα;» (video)



Σοκάρει η εικόνα της Ολίβια Γουάιλντ: Αποστεωμένη στο Σαν Φρανσίσκο – «Πρώτα η Τζολί, τώρα αυτή» σχολιάζουν στα social media

Ο Φειδίας Παναγιώτου ντύθηκε γαμπρός στο πλευρό της Στυλιάνας Αβερκίου (Photos/Videos)