ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 12:17
01.05.2026 11:43

Κραουνάκης: «Μια φράση από το έργο θα σας πω, τα λεφτά. Ποιες πηγές; Ποια Ελλάδα;» (video)

Για τη δική του «Λυσιστράτη» μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» ο Σταμάτης Κραουνάκης, με αφορμή την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

«Είμαι μια χαρά. Είμαι χαρούμενος. Μ’ αρέσει πάρα πολύ το πρόγραμμα του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Νομίζω ότι δίνει ένα λάκτισμα να αλλάξει ουσιαστικά η πορεία του φεστιβάλ μετά από πάρα πολλά χρόνια», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο νέο του έργο: «Είναι μια όπερα. Είναι μια λαϊκή όπερα. Ένα καινούριο έργο, στην ουσία. Δεν έχει να κάνει με το γνωστό έργο. Έχει αρκετά τολμηρά πράγματα, αρκετούς τολμηρούς στόχους. Μια πολύ καλή πρωταγωνίστρια, έναν υπέροχο θίασο και τη μεγάλη τιμή να είναι η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι στη μέση του έργου που λέει έναν ύμνο για την πόλη που ζούμε. Και είμαστε στις πρόβες».

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην κατάσταση της χώρας, λέγοντας: «Τα έχω βάλει όλα στο έργο. Ό,τι είχα να πω το λέω εκεί. Μια φράση από το έργο θα σας πω: Τα λεφτά. Ποιες πηγές; Ποια Ελλάδα;».

Διαβάστε επίσης:

Σοκάρει η εικόνα της Ολίβια Γουάιλντ: Αποστεωμένη στο Σαν Φρανσίσκο – «Πρώτα η Τζολί, τώρα αυτή» σχολιάζουν στα social media

Ο Φειδίας Παναγιώτου ντύθηκε γαμπρός στο πλευρό της Στυλιάνας Αβερκίου (Photos/Videos)

Βίκυ Καγιά: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού – «Είναι ανεπίτρεπτο, υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν» (Video)

australia dolofonia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 47χρονος απήγαγε και σκότωσε 5χρονο αυτόχθονο κορίτσι – Επεισόδια έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται (Video)

vasileiadi
LIFESTYLE

Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Zήλευα και ζηλεύω, έχω τους κωδικούς του στα social media

MARINA_ALIMOU
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίνα Αλίμου: Τραυματισμός 27χρονης τουρίστριας σε σκάφος – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

ileia
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Με λευκά μπαλόνια αποχαιρετούν τον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι

loverdos 654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανδρέας Λοβέρδος: Η «ολυμπιακάρα», ο Akyla και το Ferto (Video)

papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

pao neigel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για... σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

albaffo
CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

