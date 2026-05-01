Κραουνάκης: «Μια φράση από το έργο θα σας πω, τα λεφτά. Ποιες πηγές; Ποια Ελλάδα;» (video)

Για τη δική του «Λυσιστράτη» μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» ο Σταμάτης Κραουνάκης, με αφορμή την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

«Είμαι μια χαρά. Είμαι χαρούμενος. Μ’ αρέσει πάρα πολύ το πρόγραμμα του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Νομίζω ότι δίνει ένα λάκτισμα να αλλάξει ουσιαστικά η πορεία του φεστιβάλ μετά από πάρα πολλά χρόνια», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο νέο του έργο: «Είναι μια όπερα. Είναι μια λαϊκή όπερα. Ένα καινούριο έργο, στην ουσία. Δεν έχει να κάνει με το γνωστό έργο. Έχει αρκετά τολμηρά πράγματα, αρκετούς τολμηρούς στόχους. Μια πολύ καλή πρωταγωνίστρια, έναν υπέροχο θίασο και τη μεγάλη τιμή να είναι η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι στη μέση του έργου που λέει έναν ύμνο για την πόλη που ζούμε. Και είμαστε στις πρόβες».

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην κατάσταση της χώρας, λέγοντας: «Τα έχω βάλει όλα στο έργο. Ό,τι είχα να πω το λέω εκεί. Μια φράση από το έργο θα σας πω: Τα λεφτά. Ποιες πηγές; Ποια Ελλάδα;».

