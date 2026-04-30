ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 16:19
Βίκυ Καγιά: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού – «Είναι ανεπίτρεπτο, υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν» (Video)

kagia-new

Την απάντησή της στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να χωρίζει έδωσε η Βίκυ Καγιά, εκφράζοντας την ενόχλησή της για το γεγονός ότι γράφονται ψευδείς ειδήσεις και μάλιστα, χωρίς καμιά αφορμή.

Τόνισε, δε, ότι όταν σε μια οικογένεια υπάρχουν και παιδιά, όπως στη δική της περίπτωση, θα έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά που γράφονται…

«Το βρίσκω λίγο ανεπίτρεπτο να γράφονται για οικογένειες πράγματα, τα οποία, υπάρχουν παιδιά, και μεγαλύτερα, που διαβάζουν. Και το βρίσκω λίγο ανεπίτρεπτο, έτσι στο ξαφνικό, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, και χωρίς να διασταυρώνεις την πληροφορία σου να γράφεις κάτι τέτοιο, το οποίο για μια οικογένεια είναι βαρύ. Οι δικές μου οι φήμες για τον γάμο μου δεν είναι το πιο σημαντικό του κόσμου, αλλά για εμάς είναι» είπε, αρχικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Σε κάθε περίπτωση, η ίδια και ο σύζυγός της φρόντισαν να ενημερώσουν τα παιδιά τους για τις φήμες που κυκλοφορούν ώστε να μην επηρεαστούν, υπογραμμίζει.

«Μα βέβαια είχαμε το άγχος, τους το είπαμε, ότι έχει γραφτεί αυτό και δεν ισχύει. Βέβαια. Γενικά εγώ τα διαχειρίζομαι όλα με χιούμορ και με γέλιο. Αυτή τη φορά, λίγο δεν το διαχειρίστηκα με γέλιο, γιατί τα παιδιά μου πια έχουν μεγαλώσει. Τότε, ήταν λίγο πιο μωρούλια, μπορεί και να το πήρα και λίγο αλόγιστα. Τώρα κάπως το πήρα λίγο πιο σοβαρά. Αλλά τελείωσε, έληξε, είναι όλα καλά» τόνισε.

google_news_icon

oil_new

Εξανεμίστηκαν οι ελπίδες το πετρέλαιο: Ανησυχία για τις εξελίξεις στον Κόλπο και φόβοι για 150 δολάρια το βαρέλι μετά το ρεκόρ τετραετίας

ecb_1011_1460-820_new
Aμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Σε επιφυλακή για τον πληθωρισμό

hormuz-23423
Το Ιράν απειλεί με «οδυνηρά πλήγματα» ως απάντηση στα σχέδια Τραμπ για νέες επιθέσεις – Η μόνη θέση τους στον Περσικό είναι στον βυθό της θάλασσας, απειλεί ο Χαμενεΐ

PNS-7202575
Citroën Saxo VTS: 30 χρόνια ενός εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου

PYROSVESTIKI NEW
Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον – Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

dora pavlopoulos farantouris tzakri
Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

albaffo
Πέννες αλ μπάφο

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

oil_new

Εξανεμίστηκαν οι ελπίδες το πετρέλαιο: Ανησυχία για τις εξελίξεις στον Κόλπο και φόβοι για 150 δολάρια το βαρέλι μετά το ρεκόρ τετραετίας

ecb_1011_1460-820_new
hormuz-23423
