Βίκυ Καγιά: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού – «Είναι ανεπίτρεπτο, υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν» (Video)

Την απάντησή της στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να χωρίζει έδωσε η Βίκυ Καγιά, εκφράζοντας την ενόχλησή της για το γεγονός ότι γράφονται ψευδείς ειδήσεις και μάλιστα, χωρίς καμιά αφορμή.

Τόνισε, δε, ότι όταν σε μια οικογένεια υπάρχουν και παιδιά, όπως στη δική της περίπτωση, θα έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά που γράφονται…

«Το βρίσκω λίγο ανεπίτρεπτο να γράφονται για οικογένειες πράγματα, τα οποία, υπάρχουν παιδιά, και μεγαλύτερα, που διαβάζουν. Και το βρίσκω λίγο ανεπίτρεπτο, έτσι στο ξαφνικό, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, και χωρίς να διασταυρώνεις την πληροφορία σου να γράφεις κάτι τέτοιο, το οποίο για μια οικογένεια είναι βαρύ. Οι δικές μου οι φήμες για τον γάμο μου δεν είναι το πιο σημαντικό του κόσμου, αλλά για εμάς είναι» είπε, αρχικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Σε κάθε περίπτωση, η ίδια και ο σύζυγός της φρόντισαν να ενημερώσουν τα παιδιά τους για τις φήμες που κυκλοφορούν ώστε να μην επηρεαστούν, υπογραμμίζει.

«Μα βέβαια είχαμε το άγχος, τους το είπαμε, ότι έχει γραφτεί αυτό και δεν ισχύει. Βέβαια. Γενικά εγώ τα διαχειρίζομαι όλα με χιούμορ και με γέλιο. Αυτή τη φορά, λίγο δεν το διαχειρίστηκα με γέλιο, γιατί τα παιδιά μου πια έχουν μεγαλώσει. Τότε, ήταν λίγο πιο μωρούλια, μπορεί και να το πήρα και λίγο αλόγιστα. Τώρα κάπως το πήρα λίγο πιο σοβαρά. Αλλά τελείωσε, έληξε, είναι όλα καλά» τόνισε.

