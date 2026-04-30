Στην παιδική της ηλικία αναφέρθηκε η Σάρον Στόουν, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια την οποία -μεταξύ άλλων- χαρακτήρισε δυσλειτουργική.

Καλεσμένη στο talk show της Ντρου Μπάριμορ, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι αν και ο πατέρας της καταγόταν από εύπορη οικογένεια, ωστόσο καταστράφηκε οικονομικά, κάτι που τον ανάγκασε να κάνει χαμηλόμισθες δουλειές στην αγροτική Πενσιλβάνια.

Η Στόουν γεύτηκε για πρώτη φορά την οικονομική άνεση μόνο όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να εργαστεί ως μοντέλο υψηλής μόδας, υπογραμμίζει.

«Ο πατέρας μου προερχόταν από απίστευτο πλούτο. Προερχόταν, στην πραγματικότητα, από μια μακρά γραμμή βασιλικής καταγωγής και ήρθε στην Αμερική. Στο οικογενειακό του δέντρο, ήταν οι πρώτοι γεωτρυπανιστές πετρελαίου στο Oil City της Πενσιλβάνια. Έκαναν γεώτρηση σε μια πετρελαιοπηγή, εκείνη εξερράγη και σκοτώθηκαν όλοι. Ξαφνικά, η μητέρα του και τα τρία παιδιά της δεν πήραν τα χρήματα, γιατί τα χρήματα δεν πήγαιναν στις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν είχαν δικαιώματα» περιέγραψε, αρχικά.

«Έτσι, τα χρήματα πήγαν στον μεγαλύτερο άντρα συγγενή, που ήταν ένα 18χρονο αγόρι, ένας από τους θείους μου. Και ένας 18χρονος δεν θα έπρεπε να παίρνει όλα τα χρήματα από το πετρέλαιο. Έτσι, όλα χάθηκαν και η γιαγιά μου πήγε να γίνει νοσοκόμα σε άσυλο. Πήρε την κόρη της και τον πατέρα μου, που ήταν τεσσάρων ετών, και πήγαν να ζήσουν στον στάβλο κάποιου και να δουλέψουν. Ο πατέρας μου δούλευε και τελικά ξαναγόρασε το οικογενειακό σπίτι, που τότε ήταν ένα αρχοντικό σε ερείπια» πρόσθεσε.

Όσον αφορά στη μητέρα της, εκείνη είχε ακόμη πιο δύσκολη ζωή, επισημαίνει.

«Η μητέρα μου προερχόταν από τρομερή φτώχεια και απομακρύνθηκε από το σπίτι της λόγω κακοποίησης παιδιού. Την έδωσαν σε κάποιον στα εννέα της για να είναι υπηρέτρια, πλύστρα, μαγείρισσα. Έτσι μεγάλωσε, μέχρι που παντρεύτηκαν στα 16 και στα 17. Ήταν ενήλικες από τότε που ήταν μικρά παιδιά» είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η παιδική της ηλικία δεν ήταν καθόλου φυσιολογική.

«Υπήρχε δυσλειτουργία στην οικογένειά μου. Και οι δύο γονείς μου ήταν σαν ορφανοί, ήταν και οι δύο άνθρωποι της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης, οπότε έζησαν και οι δύο την κρίση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα σε μια ακραία φτώχεια, χωρίς να υπάρχει τίποτα διαθέσιμο», κατέληξε.

