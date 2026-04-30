ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 10:49
Μαριάννα Τουμασάτου: Έμαθα να οδηγώ 12 ετών – Ο μπαμπάς μου δεν επέτρεπε σε κανέναν να μου πει να πάω να πλύνω πιάτα (Video)

Στα παιδικά κι εφηβικά της χρόνια αναφέρθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε να οδηγεί σε ηλικία 12 ετών. Δάσκαλός της; Ο πατέρας της, επισημαίνει, που μάλιστα της είχε ξεκαθαρίσει -όπως είπε- ότι αν δεν ήταν ικανή σε αυτό, δεν θα της επέτρεπε να «πιάσει τιμόνι όσο ζούσε εκείνος».

«Εμένα ο μπαμπάς μου με έμαθε από 12 χρονών να οδηγώ γιατί μου λέει “θα μάθεις να οδηγείς;” του λέω ναι, μου λέει “πολύ ωραία εσύ θα μάθεις να οδηγείς σωστά γιατί δεν επιτρέπω σε κανέναν να πει στην κόρη μου να πάει να πλύνει πιάτα”. Ήταν συγκλονιστικός δάσκαλος σε όλα του. Οπότε ένα απόγευμα στην Κεφαλλονιά του λέω “πάμε να μου δείξεις”, μου λέει “το αυτοκίνητο είναι εργαλείο αλλά είναι και όπλο”. Οδήγησα στα 12 – 12,5» είπε η ηθοποιός, καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Raibow Mermaids.

Αναφερόμενη, στη συνέχεια, τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει τα λόγια για τους ρόλους της, η Μαριάννα Τουμασάτου αποκάλυψε ότι έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ.

«Δεν τα πολυδιαβάζω. Μία ανάγνωση. Αυτή είναι της δυσλεξίας η χαρά. Εγώ όταν έρθει η στιγμή που θα μιλήσω ξέρω ότι έχω συγκεκριμένες λέξεις. Αυτό γίνεται πια αυτόνομα. Έχω και ΔΕΠΥ, εκεί που κάθομαι και σου μιλάω σηκώνομαι. Άμα μου μιλάς μπορεί να κάτσω, αλλιώς σηκώνομαι. Ή ας πούμε κάνουμε τραπέζι, τελειώνω πάω το πιάτο μου μέσα, το πλένω, ξανά γυρνάω, έρχομαι παίρνω και το δικό σου πιάτο. Το έχω πολύ με την καθαριότητα, παλιά δεν υπήρχε περίπτωση να κοιμηθώ αν δεν ήταν όλα καθαρά. Τώρα που είναι και η κούραση και το παιδί, τα αφήνω για την επόμενη ημέρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Χριστίνα Αλούπη: «Υπήρξε περίοδος που τελείωνα τη δουλειά και έκλαιγα κάθε μέρα» (Video)

Οργισμένη η Καινούργιου για τις AI εικόνες με το μωρό της – «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί»

Αργύρης Παπαργυρόπουλος για την περιουσία του: Έχασα και τα μαγαζιά και το σπίτι, άλλα όχι την αξιοπρέπειά μου

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι στο θέατρο Αλκμήνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Google Maps: Πώς βρίσκει την ταχύτερη διαδρομή σε πραγματικό χρόνο

ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 23χρονη, δίωξη για κακούργημα

ΥΓΕΙΑ

Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο topontiki.gr για την παιδίατρο στη Σάμο: «Σε πέντε ημέρες έκανε 120 ώρες εφημερία»

ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το ρεσάλτο – Πληροφορίες από Αθήνα και Τελ Αβίβ ζητεί το ιταλικό ΥΠΕΞ

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας: Έχω ελληνικό DNA, πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο

