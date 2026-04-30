Στα παιδικά κι εφηβικά της χρόνια αναφέρθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε να οδηγεί σε ηλικία 12 ετών. Δάσκαλός της; Ο πατέρας της, επισημαίνει, που μάλιστα της είχε ξεκαθαρίσει -όπως είπε- ότι αν δεν ήταν ικανή σε αυτό, δεν θα της επέτρεπε να «πιάσει τιμόνι όσο ζούσε εκείνος».

«Εμένα ο μπαμπάς μου με έμαθε από 12 χρονών να οδηγώ γιατί μου λέει “θα μάθεις να οδηγείς;” του λέω ναι, μου λέει “πολύ ωραία εσύ θα μάθεις να οδηγείς σωστά γιατί δεν επιτρέπω σε κανέναν να πει στην κόρη μου να πάει να πλύνει πιάτα”. Ήταν συγκλονιστικός δάσκαλος σε όλα του. Οπότε ένα απόγευμα στην Κεφαλλονιά του λέω “πάμε να μου δείξεις”, μου λέει “το αυτοκίνητο είναι εργαλείο αλλά είναι και όπλο”. Οδήγησα στα 12 – 12,5» είπε η ηθοποιός, καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Raibow Mermaids.

Αναφερόμενη, στη συνέχεια, τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει τα λόγια για τους ρόλους της, η Μαριάννα Τουμασάτου αποκάλυψε ότι έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ.

«Δεν τα πολυδιαβάζω. Μία ανάγνωση. Αυτή είναι της δυσλεξίας η χαρά. Εγώ όταν έρθει η στιγμή που θα μιλήσω ξέρω ότι έχω συγκεκριμένες λέξεις. Αυτό γίνεται πια αυτόνομα. Έχω και ΔΕΠΥ, εκεί που κάθομαι και σου μιλάω σηκώνομαι. Άμα μου μιλάς μπορεί να κάτσω, αλλιώς σηκώνομαι. Ή ας πούμε κάνουμε τραπέζι, τελειώνω πάω το πιάτο μου μέσα, το πλένω, ξανά γυρνάω, έρχομαι παίρνω και το δικό σου πιάτο. Το έχω πολύ με την καθαριότητα, παλιά δεν υπήρχε περίπτωση να κοιμηθώ αν δεν ήταν όλα καθαρά. Τώρα που είναι και η κούραση και το παιδί, τα αφήνω για την επόμενη ημέρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

