ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 19:33
Αργύρης Παπαργυρόπουλος για την περιουσία του: Έχασα και τα μαγαζιά και το σπίτι, άλλα όχι την αξιοπρέπειά μου

Ακλόνητη παρέμεινε η αξιοπρέπειά του, δήλωσε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, παρά τα προβλήματα στην επιχειρηματική του πορεία, που οδήγησαν στο να χάσει τις επιχειρήσεις του και το σπίτι του.

 «Και τα μαγαζιά έχασα και το σπίτι έχασα, την αξιοπρέπειά μου δεν έχω χάσει. Δυσκολεύτηκα πολύ, απελπίστηκα σε κάποια σημεία και δεν ήξερα τι να κάνω», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Σε άλλο σημείο, ανέφερε πως, αν και σταδιοδρόμησε στον κόσμο των επιχειρήσεων, τελικά αποδείχτηκε πως έκανε πολλά λάθη ως επιχειρηματίας. «Δόξα τω Θεώ. Πήγα πολύ καλά, επιχειρήσεις πολλές. Αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν πρέπει να ήμουν καλός επιχειρηματίας», σημείωσε.

Τι είπε για τον Νότη Σφακιανάκη

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος έκανε μία αναφορά στον Νοτη Σφακιανάκη, που εδώ και μερικά χρόνια έχει απομακρυνθεί από τη μουσική σκηνή. Γνωρίζοντας τον τραγουδιστή, πιστεύει ότι δεν θα επιστρέψει. «Ο Νότης Σφακιανάκης έχει μια άποψη δικιά του και δεν μπορείς να του πεις κάτι, να του προσάψεις κάτι. Είναι σε όποιον αρέσει, σε όποιος δεν αρέσει ο Σφακιανάκης. Από την πρώτη επαφή που ‘χα μαζί του, όταν ακόμα δεν είχε γίνει φίρμα, του είπα “Νότη, θα σου αφήσω το μαγαζί και θα το κάνεις εσύ όπως θέλεις”. Γιατί ότι κάνεις εμένα δεν μ’ αρέσει, του είπα, αλλά αρέσει στον κόσμο», σχολίασε.

Διαβάστε επίσης:

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον γιορτάζουν την 15η επέτειο γάμου τους – Η φωτογραφία που ανέβασαν στα social media

Η viral στιγμή που η Μελάνια τραβάει το χέρι της απο τον Τραμπ, όταν ποζαραν με Κάρολο-Καμίλα (Video)

Η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε ότι παντρεύεται (Photos)





Καναδάς: Συγγενείς θυμάτων πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης κατέθεσαν μήνυση σε βάρος της OpenAI – Τι υποστηρίζουν

Φάμελλος: Η διάταξη Τζαβέλλα κουκουλώνει το σκάνδαλο των υποκλοπών – Να απεξαρτηθεί η ηγεσία της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση

Μασίφ το prime time του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (28/4)

Έταζαν κέρδη και άρπαζαν εκατομμύρια: Το κύκλωμα με βάση τα Τίρανα και τζίρο άνω των €50 εκατ. που «χτύπησε» και στην Ελλάδα

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

