Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον γιορτάζουν την 15η επέτειο γάμου τους – Η φωτογραφία που ανέβασαν στα social media

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, γιορτάζουν την 15η επέτειο του γάμου τους.

Ο Ουίλιαμ, διάδοχος του βρετανικού θρόνου και η Κέιτ παντρεύτηκαν στο Αββαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 29 Απριλίου 2011, σε μια τελετή που παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

#29Abr ¡Deseamos a los Príncipes de Gales un muy feliz aniversario de bodas!@KensingtonRoyal

Sus Altezas Reales contrajeron matrimonio aquí, en la Abadía, hace 15 años: #taldiacomohoy en 2011.👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/0xJgAH6Gu2 — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) April 29, 2026

Το ζευγάρι είναι πλέον γονείς τριών παιδιών, του Πρίγκιπα Τζορτζ, 12 ετών, της Πριγκίπισσας Σάρλοτ, 10 ετών, και του Πρίγκιπα Λούις, 8 ετών.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον κοινοποίησε μια νέα φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της πενταμελούς οικογένειας, γράφοντας στη λεζάντα «Γιορτάζοντας 15 χρόνια γάμου».

Η φωτογραφία δείχνει την οικογένεια να βρίσκεται έξω στο γρασίδι δίπλα στα σκυλιά της οικογένειάς τους.

Πέρυσι, ο Oυίλιαμ και η Κέιτ πέρασαν την επέτειό τους στη Σκωτία, όπου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά ως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Ανδρέα.

Και οι δύο σπούδασαν ιστορία της τέχνης και γεωγραφία και μοιράζονταν ένα αγρόκτημα με αρκετούς φίλους πριν ξεκινήσουν μια σχέση που διαρκεί πλέον περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο Oυίλιαμ έκανε πρόταση γάμου στην Κέιτ με το δαχτυλίδι αρραβώνων της εκλιπούσας μητέρας του, Πριγκίπισσας Νταϊάνα, ενώ αυτός και η νυν σύζυγός του έκαναν διακοπές στην Κένυα τον Οκτώβριο του 2010, δήλωσαν βασιλικοί αξιωματούχοι εκείνη την εποχή.

Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, μπροστά σε 1.900 καλεσμένους στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, ο Oυίλιαμ και η Κέιτ έδωσαν όρκους αιώνιας πίστης.

Η viral στιγμή που η Μελάνια τραβάει το χέρι της απο τον Τραμπ, όταν ποζαραν με Κάρολο-Καμίλα (Video)

Η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε ότι παντρεύεται (Photos)

Βάσια Παναγοπούλου: Στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης – «Θα κινηθώ νομικά» (Video)