Σοκ προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει την επίθεση σε ένα από τα θύματα σε στάση λεωφορείου στο Golders Green του Λονδίνου.
Δύο Βρετανοεβραίοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στο βόρειο Λονδίνο, ανακοίνωσε η ομάδα περιφρούρησης της κοινότητας Shomrim, η οποία έκανε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Τετάρτη.
Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνελήφθη ένας άνδρας ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά τον τραυματισμό των δύο ανδρών με μαχαίρι σε περιοχή του βόρειου Λονδίνου με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σταθερή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος επιχείρησε επίσης να επιτεθεί με μαχαίρι σε αστυνομικούς, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.
«Εξειδικευμένοι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ηγούνται της έρευνας και συνεργάζονται με τη Μητροπολιτική Αστυνομία για να διαπιστωθούν οι πλήρεις συνθήκες και τυχόν διασυνδέσεις με τρομοκρατία», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Ο επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ-αρχιφύλακας Λουκ Ουίλιαμς, δήλωσε ότι «οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα».
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.
