Σοκ προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει την επίθεση σε ένα από τα θύματα σε στάση λεωφορείου στο Golders Green του Λονδίνου.

Δύο Βρετανοεβραίοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στο βόρειο Λονδίνο, ανακοίνωσε η ομάδα περιφρούρησης της κοινότητας Shomrim, η οποία έκανε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Τετάρτη.

HORRIBLE FOOTAGE 🔴



First footage of the London stabbing attack. The attacker identified and targeted Jewish victims. pic.twitter.com/ZhAZshXWpA — Open Source Intel (@Osint613) April 29, 2026

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνελήφθη ένας άνδρας ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά τον τραυματισμό των δύο ανδρών με μαχαίρι σε περιοχή του βόρειου Λονδίνου με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος επιχείρησε επίσης να επιτεθεί με μαχαίρι σε αστυνομικούς, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

🚨

Stabbing attack in Goldes Green London.



2 jews we're stabbed. pic.twitter.com/WunSYfCY76 — Charlie Ztuker (@CharlieZtuker) April 29, 2026

«Εξειδικευμένοι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ηγούνται της έρευνας και συνεργάζονται με τη Μητροπολιτική Αστυνομία για να διαπιστωθούν οι πλήρεις συνθήκες και τυχόν διασυνδέσεις με τρομοκρατία», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

WILD TAKEDOWN: British Police arrest a terrorist who stabbed two Jews in the Golders Green neighborhood of London. One victim is in serious condition. pic.twitter.com/ZLi58XUA91 April 29, 2026

Ο επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ-αρχιφύλακας Λουκ Ουίλιαμς, δήλωσε ότι «οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα».

BREAKING: Two Injured in Stabbing Attack in Golders Green, Suspect Arrested



At least two people have been injured in a stabbing attack in Golders Green, north London, according to community security group Shomrim.



The victims were identified by local community sources as Jewish… pic.twitter.com/uk4tEuJIbf — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) April 29, 2026

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Πώς οι Φρουροί της Επανάστασης επικράτησαν στην εξουσία και αποδυνάμωσαν τον ρόλο του Ανώτατου Ηγέτη

Αναζητούν το μυστικό της μακροζωίας στην κυτταρική αναζωογόνηση – Τα πειράματα, ο Τζεφ Μπέζος και η Silicon Valley

Επίθεση με μαχαίρι σε μέλη εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο – Δύο σοβαρά τραυματίες (video)












