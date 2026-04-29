ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 17:45
29.04.2026 16:20

Λονδίνο: H στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι στο Golders Green – Βίντεο ντοκουμέντο

29.04.2026 16:20
Σοκ προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει την επίθεση σε ένα από τα θύματα  σε στάση λεωφορείου στο Golders Green του Λονδίνου.

Δύο Βρετανοεβραίοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στο βόρειο Λονδίνο, ανακοίνωσε η ομάδα περιφρούρησης της κοινότητας Shomrim, η οποία έκανε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Τετάρτη.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνελήφθη ένας άνδρας ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά τον τραυματισμό των δύο ανδρών με μαχαίρι σε περιοχή του βόρειου Λονδίνου με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος επιχείρησε επίσης να επιτεθεί με μαχαίρι σε αστυνομικούς, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

«Εξειδικευμένοι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ηγούνται της έρευνας και συνεργάζονται με τη Μητροπολιτική Αστυνομία για να διαπιστωθούν οι πλήρεις συνθήκες και τυχόν διασυνδέσεις με τρομοκρατία», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ-αρχιφύλακας Λουκ Ουίλιαμς, δήλωσε ότι «οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 17:42
baraliakos nd – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιμένει ο Μπαραλιάκος να «καρφώνει» Σκέρτσο: «Το επιτελικό κράτος έχει ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

giatros
ΥΓΕΙΑ

Γιατρός εφημέρευσε για πέντε ημέρες: «Κλείστε το, αν δεν μπορείτε, δεν βγαίνει» – Η απάντηση Γεωργιάδη (Video)

89xronos apologia 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση 89χρονου: Προμελέτη δείχνουν τα στοιχεία – Αγόρασε όπλα πριν από 5 χρόνια, είχε μετρητά και εισιτήριο για τη διαφυγή του

1 / 3