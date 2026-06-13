Μπεν Νίνταμ: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι αυτός

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του τεστ DNA ενός υιοθετημένου άνδρα στις ΗΠΑ που ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να είναι ο αγνοούμενος Μπεν Νίνταμ, αποκάλυψε η μητέρα του.

Ο άγνωστος άντρας είχε επικοινωνήσει με την Κερι Νίνταμ τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Μπεν, με καταγωγή από το Σέφιλντ, εξαφανίστηκε στο νησί της Κω στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών. Η οικογένειά του, μαζί με τους γονείς της Κέρι και τα δύο της αδέλφια, είχαν μετακομίσει στο νησί νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, αναζητώντας μια νέα αρχή.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες έρευνες εξαφάνισης στη Βρετανία – που περιλάμβανε ακόμη και δύο εκσκαφές στο αγρόκτημα όπου εθεάθη για τελευταία φορά – η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Η Κέρι – η οποία ήταν μόλις 19 ετών όταν εξαφανίστηκε ο Μπεν – είναι πεπεισμένη ότι τον άρπαξαν διακινητές ανθρώπων και στη συνέχεια τον πούλησαν παράνομα για υιοθεσία.

Σε ανάρτησή της στην ομάδα της στο Facebook Help Find Ben Needham, έγραψε χθες: «Σήμερα λάβαμε επιβεβαίωση ότι το τελευταίο τεστ DNA που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα.

Αν και είναι απογοητευτικό, παραμένουμε αποφασισμένοι στην αναζήτησή μας για τον Μπεν και θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε κάθε αξιόπιστη οδό που έχουμε στη διάθεσή μας».

Συνέχισε λέγοντας: «Για πάνω από τρεις δεκαετίες δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα να βρούμε απαντήσεις για το τι συνέβη στον Μπεν. Καθώς κάθε στοιχείο διερευνάται και εξαλείφεται, ενισχύει μόνο την ανάγκη για συνεχή έρευνα, εξειδικευμένη υποστήριξη, διεθνείς έρευνες και ευαισθητοποίηση του κοινού».

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