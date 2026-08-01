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01.08.2026 11:25

Φωτιές: Στο Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

01.08.2026 11:25
mitsotakis ypourgiko

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Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών που μαίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου (στο Πόρτο Γερμενό) και της Ξηρονομής Βοιωτίας, περιοχές όπου η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και τις υπηρεσίες που δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες, που συχνά δεν επιτρέπουν καν τη χρήση εναέριων μέσων.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08.2026 11:55
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιές: Στο Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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