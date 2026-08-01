Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ – Ποιοι πάνε ταμείο την περίοδο 3 έως 7 Αυγούστου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συνολικά 140.944.067,30 ευρώ θα καταβληθούν σε 192.717 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των πληρωμών.
Οι καταβολές αφορούν επιδόματα, παροχές, εφάπαξ, δωρόσημο, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.
Το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνεται ως εξής:
Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους, που αφορούν τα εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ για τον μήνα Αύγουστο του 2026.
Την Τετάρτη 5 Αυγούστου θα πιστωθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για την καταβολή παροχών.
Από τις 3 έως και τις 7 Αυγούστου θα διατεθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ.
Την Πέμπτη 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β’ εξαμήνου του 2026.
Παράλληλα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει στις ακόλουθες καταβολές:
Με βάση τον συνολικό προγραμματισμό, μέσα στις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν σχεδόν 141 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας συνολικά 192.717 δικαιούχους μέσω των πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Διαβάστε επίσης:
Το «μοντέλο Airbnb» αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού: Πώς η κόντρα με τα ξενοδοχεία «στραγγαλίζει» την τοπική αγορά
Συντάξεις: Η πικρή αλήθεια για τα όρια ηλικίας – Πού βρίσκονται Ελλάδα και Ευρώπη σήμερα και τι έρχεται έως το 2060
Τουρισμός «δύο ταχυτήτων»: Αυξημένες αφίξεις στα χαρτιά, αλλά «φρένο» στην αγορά και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.