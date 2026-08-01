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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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01.08.2026 12:00

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ – Ποιοι πάνε ταμείο την περίοδο 3 έως 7 Αυγούστου

01.08.2026 12:00
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Συνολικά 140.944.067,30 ευρώ θα καταβληθούν σε 192.717 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των πληρωμών.

Οι καταβολές αφορούν επιδόματα, παροχές, εφάπαξ, δωρόσημο, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνεται ως εξής:

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους, που αφορούν τα εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ για τον μήνα Αύγουστο του 2026.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου θα πιστωθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για την καταβολή παροχών.
Από τις 3 έως και τις 7 Αυγούστου θα διατεθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β’ εξαμήνου του 2026.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Παράλληλα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει στις ακόλουθες καταβολές:

  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για την καταβολή της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Με βάση τον συνολικό προγραμματισμό, μέσα στις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν σχεδόν 141 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας συνολικά 192.717 δικαιούχους μέσω των πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08.2026 14:42
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