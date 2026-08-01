Βαγγέλης Ζαμπούνης: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά Ρώσο φυγά για τη δολοφονία του – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και η φωτογραφία του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία ατόμου, που αναζητείται για την υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Πρόκειται για τον:

(επ) SHOKPA (ον) ALEXEY του ARKADI και της NADEJDA, γεν. 07/08/1983 στη Ρωσία.

Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση και ανίχνευση των εγκλημάτων για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ή και άλλων ομοειδών εγκλημάτων που είναι πιθανό να τέλεσε, στην ανάγκη εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης, στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου και στην αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τις διωκόμενες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476226 και 210-6476232 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Αργολίδα: Εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ καταπλακώθηκε από δέντρο

Στις ακτές της Bόρειας Αφρικής έφτασε ο καπνός από τις φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Αργολίδα – Τι κατέγραψε ο δορυφόρος (Video)

Βοιωτία: Η φωτιά απειλεί ξανά τη Λιβαδόστρα, στα 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια οι φλόγες – Ήχησε το 112



