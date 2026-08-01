Βοιωτία: Η φωτιά απειλεί ξανά τη Λιβαδόστρα, στα 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια οι φλόγες – Ήχησε το 112

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Στα 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια καίει η πυρκαγιά στο ένα από τα δύο μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βοιωτία.

Οι φλόγες βρίσκονται στον οικισμό της Λιβαδόστρας, που απειλήθηκε και το βράδυ της Παρασκευής.

«Δεν μπορεί να καλύψει η επίγεια δύναμη την ένταση της φωτιάς. Αν περάσει τη χαράδρα και πάει προς το όρος Κορομπίλι θα συναντήσει τη φωτιά στο Ξηρονομή» επισήμανε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος Κοινότητας Λεύκτρων Βοιωτίας, Χαράλαμπος Καραμπάρης.

Ήχησε το 112

Έχει δοθεί εντολή να σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους για εκκένωση, επισήμανε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, Ευάγγελος Ανδριανός.

«Γίνεται χαμός. Περιμένουμε τα εναέρια μέσα. Aκούγεται ένα ελικόπτερο Erickson που έρχεται. Περιμέναμε πολλή ώρα. Ελπίζω να προλάβουμε τις καταστάσεις. Είναι δύσκολες οι συνθήκες», επισήμανε.

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