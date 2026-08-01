Βοιωτία: Η φωτιά απειλεί ξανά τη Λιβαδόστρα, στα 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια οι φλόγες – Ήχησε το 112

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στα 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια καίει η πυρκαγιά στο ένα από τα δύο μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βοιωτία.
Οι φλόγες βρίσκονται στον οικισμό της Λιβαδόστρας, που απειλήθηκε και το βράδυ της Παρασκευής.
«Δεν μπορεί να καλύψει η επίγεια δύναμη την ένταση της φωτιάς. Αν περάσει τη χαράδρα και πάει προς το όρος Κορομπίλι θα συναντήσει τη φωτιά στο Ξηρονομή» επισήμανε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος Κοινότητας Λεύκτρων Βοιωτίας, Χαράλαμπος Καραμπάρης.
Έχει δοθεί εντολή να σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους για εκκένωση, επισήμανε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, Ευάγγελος Ανδριανός.
«Γίνεται χαμός. Περιμένουμε τα εναέρια μέσα. Aκούγεται ένα ελικόπτερο Erickson που έρχεται. Περιμέναμε πολλή ώρα. Ελπίζω να προλάβουμε τις καταστάσεις. Είναι δύσκολες οι συνθήκες», επισήμανε.
Διαβάστε επίσης:
Έξοδος Αυγούστου: Με καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης
Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Θυελλώδεις άνεμοι σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη: Στα 130 χλμ/ώρα οι ριπές ανέμου στην Παξιμάδα Καρύστου (Χάρτης)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.