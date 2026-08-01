Ισπανία: Επιστρέφουν πίσω στο Μαρόκο οι μετανάστες – Πώς μπήκαν 60.000 στη Θέουτα μέσα σε 48 ώρες (Photos/Video)

Takeaways by to pontiki AI Περισσότεροι από 50.000 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα μέσα σε δύο ημέρες, προκαλώντας πρωτοφανή πίεση στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της περιοχής.

Οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο 57 ατόμων κατά τη διάρκεια της μαζικής εισροής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών επέστρεψε ήδη οικειοθελώς στο Μαρόκο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το γεγονός παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και ανακοίνωσε την επιτάχυνση των διαδικασιών επαναπατρισμού των ατόμων που εισήλθαν παράνομα στο έδαφος.

Οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν γκλομπ και δακρυγόνα για να ανακόψουν το πλήθος, ενώ ο ισπανικός στρατός ανέπτυξε οχήματα κατά μήκος των συνόρων για την αποτροπή νέων διελεύσεων.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με πολιτικούς αναλυτές και κυβερνήσεις να διαφωνούν σχετικά με τη σύνδεση της κρίσης με τις ισπανικές μεταναστευτικές πολιτικές.

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Η Ισπανία δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε ανατρέψει μια τεράστια εισροή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτας στη Βόρεια Αφρική, με περισσότερους από 50.000 ανθρώπους που είχαν διασχίσει τα σύνορα από ξηράς και θάλασσας να επιστρέφουν ήδη οικειοθελώς πίσω στο έδαφος του Μαρόκου.

Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα δήλωσε ότι 57 πτώματα ανασύρθηκαν στην ισπανική πλευρά των συνόρων και ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον θύματα στη μαροκινή πλευρά. Ανέφερε ότι κάποιοι πνίγηκαν και κάποιοι συνθλίφτηκαν ενώ προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν διασχίσει τα σύνορα από το πρωί της Πέμπτης και εκτιμά ότι 48.300 έχουν επιστρέψει μέχρι τις 6 μ.μ. (16:00 GMT) την Παρασκευή. Ο Χουάν Χεσούς Βίβας, επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θέουτα, δήλωσε ότι έως και 60.000 άνθρωποι έχουν περάσει τα σύνορα τις τελευταίες δύο ημέρες.

Οι μαροκινές δυνάμεις απώθησαν τα πλήθη με γκλομπ και δακρυγόνα στις πύλες της Θέουτα, προσπαθώντας να αποτρέψουν την είσοδο περισσότερων ανθρώπων στο μικροσκοπικό ισπανικό έδαφος που εκτείνεται σε μια λωρίδα αμμώδους γης προς τη Μεσόγειο από το Μαρόκο.

Από την άλλη πλευρά, ισπανικά στρατιωτικά οχήματα παρατάχθηκαν κατά μήκος τμημάτων των συνόρων, καθώς δεκάδες μετανάστες παρακολουθούσαν από την κορυφή ενός λόφου στο Μαρόκο, ανίκανοι να τα διασχίσουν.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω καν γιατί ήρθα, και τώρα γυρίζω πίσω», δήλωσε στο Reuters ένας νεαρός Μαροκινός, ο οποίος είπε ότι ήταν από την Ταγγέρη. «Δεν έχω φάει από το χθεσινό μεσημεριανό γεύμα, παρόλο που έφερα μαζί μου κάποια χρήματα… Αυτό που κάνουμε δεν είναι ούτε καλό ούτε ευχάριστο».

Ο Ayman, ένας 20χρονος κομμωτής από την πόλη-λιμάνι Larache, ο οποίος έδωσε μόνο ένα όνομα, δήλωσε στο Reuters ότι διέσχισε το ποτάμι την Τετάρτη μετά από πεντάωρη κολύμβηση.

«Δεν υπήρχε φαγητό μέσα στη Θέουτα και μας έδιωξε άσχημα ο (ισπανικός) στρατός», είπε.

Άμεσοι επαναπατρισμοί

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ταξίδεψε στη Θέουτα την Παρασκευή, όπου έγινε δεκτός με προσβολές από τους διαδηλωτές. Χαρακτήρισε τη μαζική διέλευση «παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας» και δήλωσε ότι οι αρχές επιταχύνουν τον επαναπατρισμό όσων είχαν εισέλθει παράνομα, με πλήρη συνεργασία από το Μαρόκο.

Η Θέουτα και η Μελίγια, ισπανικές αυτόνομες πόλεις στο βόρειο Μαρόκο, είναι τα μόνα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και οι δύο βιώνουν περιοδικά αύξηση στις απόπειρες διέλευσης από μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη, αλλά η κλίμακα της μαζικής εισροής της Πέμπτης ήταν άνευ προηγουμένου.

Δεξιά κόμματα σε όλη την ήπειρο απέδωσαν το περιστατικό στις συγκριτικά χαλαρές πολιτικές μετανάστευσης της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αμνηστίας που χορηγήθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες μη εξουσιοδοτημένους μετανάστες φέτος.

Η Ισπανία κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για προηγούμενα σχόλια του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η πολιτική αμνηστίας της Ισπανίας «ενθάρρυνε την εμπορία ανθρώπων».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μακροχρόνιος επικριτής της ισπανικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Σοσιαλιστών, δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι τα περάσματα της Θέουτα «μοιάζουν με εισβολή», προσθέτοντας: «Το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς αν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν εκλεγούν», αναφερόμενος στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για το περιστατικό Χ απέδωσε την ευθύνη απευθείας στην ισπανική κυβέρνηση, λέγοντας ότι το περιστατικό ήταν άμεσο αποτέλεσμα των μεταναστευτικών πολιτικών της. «Εξετάζουμε δράσεις για να υπερασπιστούμε τους Αμερικανούς εντός και εκτός συνόρων από αυτήν την απειλή και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε άλλους Ευρωπαίους συμμάχους που εξετάζουν παρόμοια επιλογή», ​​ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ δήλωσε ότι η αστυνομική παρουσία στα ισπανικά σύνορα θα πενταπλασιαστεί μέχρι το Σάββατο, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η εναέρια επιτήρηση και οι περιπολίες στα τρένα.

Οι χώρες της Ε.Ε. κανονικά απαγορεύεται να διενεργούν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν, αν και οι έλεγχοι μπορούν να επιβληθούν εκ νέου προσωρινά υπό εξαιρετικές συνθήκες.

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