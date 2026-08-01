Συντάξεις: Η πικρή αλήθεια για τα όρια ηλικίας – Πού βρίσκονται Ελλάδα και Ευρώπη σήμερα και τι έρχεται έως το 2060

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Γιατί οι διεθνείς συγκρίσεις «αδικούν» την ελληνική πραγματικότητα. Το υφιστάμενο καθεστώς των 67 ετών, ο αυτόματος μηχανισμός σύνδεσης με το προσδόκιμο ζωής και ο κίνδυνος να δουλεύουμε μέχρι τα 72.

Τις τελευταίες ημέρες, διεθνείς εκθέσεις και στατιστικές αναλύσεις για τα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης επαναφέρουν στο προσκήνιο το πιο ευαίσθητο κοινωνικοοικονομικό ζήτημα: την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Ωστόσο, πίσω από τους στεγνούς μέσους όρους των διεθνών οργανισμών κρύβεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τον Έλληνα εργαζόμενο, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με ένα από τα αυστηρότερα πλαίσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συχνή παρερμηνεία των στοιχείων παρουσιάζει την Ελλάδα ως μια χώρα όπου η συνταξιοδότηση επιτυγχάνεται στο 62ο έτος. Πρόκειται για μια στατιστική ψευδαίσθηση. Η πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας είναι εντελώς διαφορετική και το μέλλον διαγράφεται ακόμη πιο πιεστικό.

Το σήμερα: Η σκληρή ελληνική πραγματικότητα των 67 ετών

Στην Ελλάδα της παρούσας περιόδου, το γενικό και τυπικό όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης είναι το 67ο έτος (με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης).

Η συνταξιοδότηση στο 62ο έτος δεν αποτελεί τον κανόνα, αλλά την εξαίρεση. Δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 62 θεμελιώνουν αποκλειστικά και μόνο όσοι συμπληρώνουν 40 ολόκληρα χρόνια αδιάλειπτης ασφάλισης (12.000 ένσημα) – ένα ορόσημο εξαιρετικά δύσκολο για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, λόγω της παρατεταμένης ανεργίας, της υποαπασχόλησης και της μαύρης εργασίας των προηγούμενων δεκαετιών. Όσοι επιλέγουν να αποχωρήσουν στα 62 χωρίς 40ετία, υποχρεώνονται σε βαριές “ποινές” μειωμένης σύνταξης.

Την ίδια ώρα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες ξεκινάνε σήμερα από χαμηλότερα ή παρόμοια αφετηριακά όρια:

Η Γαλλία βρίσκεται στα 64 έτη.

Η Γερμανία μεταβαίνει σταδιακά στα 67 (βρίσκεται στα 66,2).

Η Ισπανία κινείται στα 65 με 66 έτη.

Η Δανία, η Ολλανδία και η Νορβηγία βρίσκονται στα 67 έτη.

Ο Έλληνας εργαζόμενος, επομένως, βιώνει ήδη από σήμερα τις συνέπειες των μνημονιακών προσαρμογών, δουλεύοντας περισσότερα χρόνια από τον μέσο Ευρωπαίο για να θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

Ο «κόφτης» του προσδόκιμου ζωής: Τι αλλάζει έως το 2060

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι μέλλει γενέσθαι τις επόμενες δεκαετίες. Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού πιέζει ασφυκτικά τα ασφαλιστικά ταμεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να διατηρήσουν τη δημοσιονομική τους ισορροπία, οι περισσότερες χώρες έχουν νομοθετήσει αυτόματους μηχανισμούς αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής.

Στην Ελλάδα, ο μηχανισμός αυτός είναι ήδη θεσμοθετημένος. Προβλέπει την επανεξέταση των ορίων ηλικίας ανά τριετία, με βάση τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής στο 65ο έτος. Παρότι η εφαρμογή του έχει παγώσει προσωρινά, η ενεργοποίησή του θεωρείται αναπόφευκτη τα επόμενα χρόνια.

Με βάση τις μακροπρόθεσμες προβολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ για το διάστημα έως το 2060-2070:

Δανία: Αναμένεται να καταγράψει την πρωτιά στην Ευρώπη, με το όριο ηλικίας να σκαρφαλώνει έως και τα 74 έτη, λόγω της απόλυτης σύνδεσης της νομοθεσίας της με το προσδόκιμο ζωής.

Ιταλία, Εσθονία, Ολλανδία, Σουηδία και Κύπρος: Προβλέπεται να δουν τα όρια συνταξιοδότησης να αγγίζουν ή να ξεπερνούν τα 70 έτη.

Ελλάδα: Με δεδομένο ότι η αφετηρία μας είναι ήδη τα 67 έτη, οι αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι έως το 2060 το γενικό όριο πλήρους συνταξιοδότησης θα μετατοπιστεί στα 70 έως 72 έτη. Παράλληλα, το «ευνοϊκό» όριο της 40ετίας αναμένεται να μετακινηθεί από τα 62 στα 65 ή 66 έτη ή να απαιτεί περισσότερα από 40 χρόνια εργασίας.

Το δημογραφικό αδιέξοδο της Ελλάδας

Η διαφορά της Ελλάδας σε σχέση με τους βόρειους εταίρους της έγκειται στην οξύτητα του δημογραφικού προβλήματος. Η χώρα μας καταγράφει έναν από τους πιο γηρασμένους πληθυσμούς στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τους δείκτες εξάρτησης, το 2025 αναλογούν περίπου 33 άτομα άνω των 65 ετών για κάθε 100 εργαζόμενους, ενώ έως το 2050 ο αριθμός αυτός θα εκτοξευθεί στους 52 ηλικιωμένους ανά 100 εργαζόμενους. Όταν λιγότεροι εισφέρειες καλούνται να συντηρήσουν περισσότερους συνταξιούχους, η πίεση για αύξηση των ορίων ηλικίας ή μείωση των παροχών γίνεται αδυσώπητη.

Το συμπέρασμα είναι αμείλικτο: η συζήτηση για τα όρια ηλικίας στην Ελλάδα δεν αφορά το αν θα αυξηθούν στο μέλλον, αλλά το πότε θα ενεργοποιηθεί ο επόμενος κύκλος επιβάρυνσης. Για τη νέα γενιά εργαζομένων που εισήλθε πρόσφατα στην αγορά εργασίας, το δικαίωμα στη σύνταξη μετατίθεται πλέον οριστικά για την όγδοη δεκαετία της ζωής τους.

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