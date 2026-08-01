Χανιά: 15χρονος οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε τα ξημερώματα στα Χανιά ένας 15χρονος να οδηγεί πατίνι.
Τον έφηβο σταμάτησαν για έλεγχο αστυνομικοί της Τροχαίας και όπως διαπιστώθηκε το αγόρι είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Ο 15χρονος συνελήφθη όπως επίσης και η 49χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σε βάρος του επιβλήθηκαν επιπλέον πρόστιμα ύψους 1.280 ευρώ για την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, για στέρηση ασφαλιστηρίου και για οδήγηση από άτομο ηλικίας κάτω των 17 χρόνων.
Διαβάστε επίσης:
Στις ακτές της Bόρειας Αφρικής έφτασε ο καπνός από τις φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Αργολίδα – Τι κατέγραψε ο δορυφόρος (Video)
Βοιωτία: Η φωτιά απειλεί ξανά τη Λιβαδόστρα, στα 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια οι φλόγες – Ήχησε το 112
Έξοδος Αυγούστου: Με καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.