Χανιά: 15χρονος οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος!

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Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε τα ξημερώματα στα Χανιά ένας 15χρονος να οδηγεί πατίνι.

Τον έφηβο σταμάτησαν για έλεγχο αστυνομικοί της Τροχαίας και όπως διαπιστώθηκε το αγόρι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ο 15χρονος συνελήφθη όπως επίσης και η 49χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν επιπλέον πρόστιμα ύψους 1.280 ευρώ για την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, για στέρηση ασφαλιστηρίου και για οδήγηση από άτομο ηλικίας κάτω των 17 χρόνων.

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