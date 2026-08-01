«Δεν ήξερα αν είμαι ζωντανή ή πεθαμένη»: Δικαίωση για τη φύλακα της Ακρόπολης που χτυπήθηκε από κεραυνό

Takeaways by to pontiki AI Τον Απρίλιο του 2019, η 59χρονη φύλακας της Ακρόπολης Ανθούλα Μήτση τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό λόγω ελλιπούς συντήρησης των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο.

Η γυναίκα υπέστη μόνιμη αναπηρία 68%, καθώς και σοβαρά προβλήματα ακοής και υγείας, τα οποία την ανάγκασαν να εγκαταλείψει οριστικά την εργασία της.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαίωσε τη φύλακα επιδικάζοντας αποζημίωση 130.000 ευρώ, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του ελληνικού Δημοσίου για την παράλειψη συντήρησης των απαραίτητων υποδομών ασφαλείας.

Η υπόθεση ανέδειξε την υποχρέωση της Πολιτείας να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και να προστατεύει αποτελεσματικά τους εργαζομένους στους χώρους εργασίας.

Σήμερα, το μνημείο διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που συντηρείται τακτικά για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το δραματικό απόγευμα του Απριλίου του 2019, η 59χρονη Ανθούλα Μήτση εργαζόταν ως φύλακας αρχαιοτήτων στο μνημείο της Ακρόπολης.

Ήταν η τρίτη ημέρα που εργαζόταν εκεί. Περίπου στις 4.00 το απόγευμα άρχισε να βρέχει. Το τελευταίο πράγμα που θυμάται από τη βάρδιά της, όπως περιγράφει στην «Καθημερινή», ήταν να μπαίνει στο φυλάκιο για να προστατευτεί από τη βροχή κι έπειτα να αισθάνεται μια έκρηξη. «Δεν ξέρω πώς βγήκα. Θυμάμαι ελάχιστα πράγματα. Ετρεχε αίμα από το κεφάλι μου και δεν ήξερα αν είμαι ζωντανή ή πεθαμένη».

Η γυναίκα είχε χτυπηθεί από κεραυνό. Η ιστορία της έγινε είδηση πανελλαδικά, καθώς ο τραυματισμός της οφειλόταν στην ελλιπή συντήρηση του συστήματος αλεξικέραυνης προστασίας της Ακρόπολης.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σε επιστολή του το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε πως το 2014 είχε γίνει η τελευταία συντήρηση του αλεξικέραυνου των Προπυλαίων και η αντικατάσταση των άλλων δύο αλεξικέραυνων που διέθετε η Ακρόπολη (Παρθενώνα και Ερεχθείου), ενώ για την αποτελεσματικότερη προστασία του χώρου είχε τοποθετηθεί ακόμη ένα αλεξικέραυνο στον ιστό της σημαίας στο ανατολικό άκρο του χώρου. Σύμφωνα με το υπουργείο, η αρμόδια εταιρεία είχε διατελέσει αυτοψία το 2018 και είχε προβεί σε προγραμματισμό για συντήρηση, ωστόσο αυτή δεν κατέστη δυνατή πριν από το ατύχημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της γυναίκας.

Βουίζει συνέχεια το κεφάλι μου. Δεν αντιλαμβάνομαι από πού έρχεται ένας ήχος και έτσι αισθάνομαι φόβο να κινηθώ μόνη μου στον δρόμο.

Οταν η φύλακας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την πτώση του κεραυνού, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί, μεταξύ άλλων, έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία, ηλεκτρόσοκ και διάτρηση του τυμπανικού υμένα. Ως αποτέλεσμα, η 59χρονη έχασε ουσιαστικά την ακοή της από το δεξί αφτί (πολύ μεγάλη βαρηκοΐα) και έχει διαγνωσθεί με ποσοστό αναπηρίας 68%. Η γυναίκα αναφέρει πως μετά το ατύχημα έχει αλλάξει όλη της η ζωή. Η απώλεια της ακοής της συνοδεύεται, όπως περιγράφει, από ζαλάδες, αστάθεια και εμβοές. «Βουίζει συνέχεια το κεφάλι μου. Δεν αντιλαμβάνομαι από πού έρχεται ένας ήχος και έτσι αισθάνομαι φόβο να κινηθώ μόνη μου στον δρόμο», τονίζει η κ. Μήτση.

Αποζημίωση

Η ίδια αποφάσισε να κινηθεί νομικά ζητώντας αποζημίωση από το ελληνικό Δημόσιο. Στην απόφαση που εξέδωσε αρχικά το Τριμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου και δεν έκανε αποδεκτό τον ισχυρισμό περί καθυστέρησης από πλευράς της αρμόδιας εταιρείας συντήρησης των αλεξικέραυνων. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι πέραν του ότι δεν αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί για επικοινωνία της Εφορείας Αρχαιοτήτων με την εταιρεία και η αντίστοιχη πραγματοποίηση αυτοψίας, ούτως ή άλλως οι παραπάνω ενέργειες δεν «συνιστούν προληπτικές ενέργειες ικανές να αποτρέψουν το ατύχημα, το οποίο θα μπορούσε να αποτραπεί μόνο με τη λειτουργία συντηρημένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας». Με βάση το σκεπτικό αυτό και την αντίστοιχη έκθεση της επιθεώρησης εργασίας, το δικαστήριο όρισε αποζημίωση για την 59χρονη. Η γυναίκα θεωρώντας πως το ύψος της αποζημίωσης δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος της ζημιάς που υπέστη προσέφυγε κατά της απόφασης και δικαιώθηκε ξανά, πετυχαίνοντας αυτή τη φορά αρκετά μεγαλύτερη.

Για ηθικούς λόγους και μόνο η απόφαση του Εφετείου αποτελεί μια δικαίωση για εμένα, για την ταλαιπωρία που τράβηξα, τραβάω και θα τραβήξω. Είμαι σε ιατρική παρακολούθηση και δεν έχω εργαστεί ξανά.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επιδίκασε το ποσό των 130.000 ευρώ για την ηθική βλάβη αλλά και τη μόνιμη αναπηρία που υπέστη από την πτώση κεραυνού. Οπως σχολίασε ο δικηγόρος Ιωαννίνων Βαγγέλης Παππάς, που υπερασπίστηκε τη 59χρονη πρώην φύλακα, «η υπόθεση αυτή υπερβαίνει τα όρια μιας ατομικής αποζημιωτικής διαφοράς και αναδεικνύει την αυξημένη ευθύνη της Πολιτείας για τη συστηματική συντήρηση των υποδομών, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας των εργαζομένων με εργοδότη το ίδιο το ελληνικό Δημόσιο». Ο ίδιος μάλιστα εύχεται η συγκεκριμένη υπόθεση να λειτουργήσει όχι μόνο ως δικαίωση για την παθούσα αλλά και ως ουσιαστική προειδοποίηση: «Η πρόληψη, οι τακτικοί τεχνικοί έλεγχοι και η έγκαιρη συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα ζητήματα, ιδίως σε έναν χώρο παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας όπως η Ακρόπολη».

Το μνημείο πλέον διαθέτει κανονικά αλεξικέραυνα, τα οποία συντηρούνται σχεδόν κάθε δύο χρόνια, ενώ έχει προγραμματιστεί η αναβάθμιση του συστήματος.

«Για ηθικούς λόγους και μόνο, η απόφαση του Εφετείου αποτελεί μια δικαίωση για εμένα, για την ταλαιπωρία που τράβηξα, τραβάω και θα τραβήξω. Είμαι σε ιατρική παρακολούθηση και δεν έχω εργαστεί ξανά», τονίζει η κ. Μήτση προσθέτοντας πως η επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της έχει προκαλέσει πολλαπλά ψυχολογικά προβλήματα, με κυρίαρχα το άγχος και την κατάθλιψη.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στη Θεσσαλία – Καίει αγροτοδασική στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων

Σύρος: 51χρονη έπεσε σε κώμα μετά τις διακοπές από ένα τσίμπημα από τσιμπούρι – «Μου άλλαξε τη ζωή»

Χανιά: 15χρονος οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος!