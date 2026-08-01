Τουρνάς για φωτιές: Στα όρια του ο μηχανισμός – «Το παραμικρό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή»

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Έκκληση στους πολίτες απηύθυνε ο υπουργός Κλιματικής Κρίση και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. «Το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή», επισήμανε, τονίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός έχει έρθει στα όριά του.

«Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων», επισήμανε, ευχαριστώντας όσους δίνουν «τιτάνιο αγώνα στο πεδίο».

Ολόκληρη η δήλωση Τουρνά:

Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με έντεκα ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες.

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όρια του.

Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων ασφάλειας, τις δασικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν έναν πραγματικά τιτάνιο αγώνα.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κάνεις.

Για το λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή.

Επίσης παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.

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