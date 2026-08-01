Έξοδος Αυγούστου: Ουρές χιλιομέτρων στα Μάλγαρα – Καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης

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Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στην περιοχή των Μαλγάρων, στα διόδια, στη Θεσσαλονίκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τεράστιες ουρές που φτάνουν για αρκετά χιλιόμετρα και καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμα και τα 25 λεπτά.

Η τροχαία στα Μάλγαρα έχει στείλει τέσσερα σήματα στην Νέα Εγνατία Οδό προκειμένου να ανοίξουν οι μπάρες των διοδίων και να γίνει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, χωρίς όμως αυτό μέχρι στιγμής να έχει γίνει, ενώ έχει πάρα πολύ κίνηση από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (1/8). Ουσιαστικά έχουν φρακάρει τα διόδια στην είσοδο προς Θεσσαλονίκη, με τα αυτοκίνητα να έχουν ξεχειλίσει στο ρεύμα εισόδου.

Παράλληλα η ίδια κατάσταση σημειώνεται και στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου εκεί οι τεράστιες ουρές δημιουργήθηκαν από πολύ νωρίς, ενώνοντας ουσιαστικά τα δύο τελωνεία, αυτό της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και της ελληνικής πλευράς.

Με καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις, ενώ -σύμφωνα με την ΕΡΤ- ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους γύρω δρόμους.

Το «Blue Star Naxos», το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 06:45 για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη και Αστυπάλαια, παρέμενε δεμένο περίπου 55 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Καθυστερήσεις καταγράφηκαν και σε άλλα δρομολόγια που αναχωρούσαν από τον Πειραιά.

Αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού. Μποτιλιάρισμα καταγράφηκε ήδη από το ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τη διαδρομή μέχρι το λιμάνι να διαρκεί περίπου 20 με 25 λεπτά.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ξεκινούν νωρίτερα από το σπίτι τους, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την πρόσβαση στο λιμάνι και την επιβίβαση.

Κανονικά οι αναχωρήσεις από Ραφήνα και Λαύριο

Μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου αργά το απόγευμα της Παρασκευής, τα πλοία αναχωρούν πλέον από τη Ραφήνα και το Λαύριο. Ορισμένα δρομολόγια που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή από τη Ραφήνα μεταφέρθηκαν για σήμερα στο λιμάνι του Λαυρίου.

Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες θα πρέπει πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Με καθυστέρηση το καράβι από Θεσσαλονίκη – Εισητήριο «ούτε για δείγμα»

Με δύομιση ώρες καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθηκών αναχωρεί το πλοίο από τη Θεσσαλονίκη για Σποράδες.

Το καράβι ήταν προγραμματισμένο να αποπλεύσει από το λιμάνι Θεσσαλονίκης στις 7 το πρωί, ωστόσο σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει με δυόμισι ώρες καθυστέρηση.

Χτες, Παρασκευή, έπνεα ισχυροί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ο κατάπλους του πλοίου από τις Σποράδες. Στη Θεσσαλονίκη ήταν προγραμματισμένο να δέσει στις 21:00 το βράδυ, ωστόσο έδεσε στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα. Καθυστέρησε και στα τέσσερα λιμάνια των Σποράδων, καθώς δεν μπόρεσε να προσεγγίσει εύκολα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Αυτό προκάλεσε και τη σημερινή καθυστέρηση.

Πάντως και σήμερα, Σάββατο, το καράβι έχει με 100% πληρότητα και έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια.

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