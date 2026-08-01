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01.08.2026 16:08

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή – Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

01.08.2026 16:08
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.

Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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