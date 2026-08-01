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01.08.2026 16:57

Κωπηλασία: Ασημένιο μετάλλιο για τις Μουρατίδου και Λιόλιου στο Βαρέζε

01.08.2026 16:57
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Ακόμη μία σημαντική διάκριση πρόσθεσε η ελληνική κωπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε στην Ιταλία, με τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών Γυναικών.

Το ελληνικό πλήρωμα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στη χώρα μας το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο στη διοργάνωση, μετά την επιτυχία των Κοντού και Αναστασιάδου.

Οι Μουρατίδου και Λιόλιου πραγματοποίησαν μια εξαιρετική κούρσα, διατηρώντας σταθερό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του τελικού και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους ποιότητα. Με χρόνο 7:03.09 ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία με χρόνο 6:55.95, ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Ουκρανία με 7:32.19.

«Ασημένιες» στο διπλό σκιφ Κοντού και Αναστασιάδου

Νέα μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία, με τις Μηλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου να χαρίζουν στη χώρα μας ένα ακόμη μετάλλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική παρουσία στον τελικό του διπλού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ανεβαίνοντας στο βάθρο με το ασημένιο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος.

Οι Κοντού και Αναστασιάδου ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους με χρόνο 6:46.10, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την υψηλή ποιότητα και τη δυναμική του ελληνικού πληρώματος στο αγώνισμα.

Από τα πρώτα μέτρα της κούρσας το ελληνικό σκάφος βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις, διατηρώντας σταθερό ρυθμό και παραμένοντας σε τροχιά μεταλλίου μέχρι και την ολοκλήρωση του τελικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από τον τελικό ένα καταμαράν, που αγωνιζόταν παράλληλα, έπεσε πάνω στο ελληνικό πλήρωμα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την Αναστασιάδου το χέρι. Ο ελαφρύς τραυματισμός, ωστόσο, δεν της στέρησε τη συμμετοχή στον τελικό και τη μεγάλη προσπάθεια για το ασημένιο μετάλλιο.

Τέταρτη θέση για τους Παπακωνσταντίνου, Μπούρκα

Μια εξαιρετική κούρσα έκαναν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας στον τελικό της δικώπου Ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε , διεκδίκησαν ως το τέλος ένα μετάλλιο για να καταλάβουν τελικά την 4η θέση με 6:19.01.

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