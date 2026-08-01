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01.08.2026 16:04

Φιάσκο-Τραμπ: Από κακοτεχνίες οι ζημιές στην πισίνα του μνημείου Λίνκολν κι όχι από βανδαλισμούς, αποφάνθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης (Photos)

01.08.2026 16:04
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Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε την ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην Ολυμπιονίκη Ντέιβιντ Χερν, ο οποίος κατηγορούνταν ότι προκάλεσε φθορές στη διάσημη πισίνα του Μνημείου Λίνκολν στην Ουάσιγκτον, παραδεχόμενο ότι οι ζημιές δεν προκλήθηκαν από βανδαλισμούς αλλά από προβλήματα στην ανακαίνιση του έργου.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε από την εισαγγελία της Ουάσινγκτον, η φθορά της ειδικής επένδυσης της δεξαμενής ήταν αποτέλεσμα ελαττωματικής και βιαστικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης και όχι ενέργειας τρίτων, όπως είχε αρχικά υποστηριχθεί.

Η εξέλιξη εκθέτει τόσο την εισαγγελέα Τζανίν Πίρο, όσο και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και εβδομάδες επέμενε ότι για τις σοβαρές ζημιές στην πισίνα, την έντονη ανάπτυξη άλγης και το πράσινο χρώμα του νερού ευθύνονταν αποκλειστικά βάνδαλοι.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναφέρουν ότι βασίστηκαν στις πληροφορίες που τους είχε διαβιβάσει το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες οι ζημιές οφείλονταν αποκλειστικά σε βανδαλισμούς. Ωστόσο, νεότερα στοιχεία και επιθεωρήσεις της δεξαμενής έδειξαν εκτεταμένες φθορές ακόμη και σε σημεία όπου ήταν πρακτικά αδύνατη η πρόσβαση.

Όπως επισημαίνεται στο δικαστικό έγγραφο, η έκταση των ζημιών δεν μπορεί πλέον να αποδοθεί σε ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να στηριχθεί κατηγορία πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Η ανακαίνιση της πισίνας προϋπολογισμού περίπου 14 εκατ. δολαρίων, είχε ξεκινήσει έπειτα από εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να ολοκληρωθεί πριν από τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Στο πλαίσιο των εργασιών είχε τοποθετηθεί νέα επένδυση στον πυθμένα της δεξαμενής και είχε βαφτεί έντονο μπλε χρώμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τα πρώτα σημάδια αποκόλλησης της επένδυσης είχαν εντοπιστεί ήδη στις 11 Ιουνίου από μηχανικό της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, δηλαδή περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη του Χερν στο μνημείο. Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην αθλητής συνελήφθη στις 19 Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία ότι προκάλεσε ζημιές άνω των 1.000 δολαρίων.

Μετά την άσκηση της δίωξης, το υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε πρόσθετα έγγραφα στην εισαγγελία, από τα οποία προέκυπτε ότι κατά την εγκατάσταση της επένδυσης είχαν παρουσιαστεί επανειλημμένες αστοχίες και αποκολλήσεις, ενώ οι εργασίες είχαν επισπευσθεί προκειμένου το έργο να παραδοθεί εγκαίρως ενόψει των εκδηλώσεων για την επέτειο των 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το CNN.

Στο ίδιο έγγραφο, η εισαγγελία αναφέρει ότι αν οι συγκεκριμένες πληροφορίες είχαν γνωστοποιηθεί εξαρχής, δεν θα είχε ζητηθεί ποτέ η παραπομπή του Χερν σε σώμα ενόρκων.

Παράλληλα, αποσύρθηκαν και άλλες διώξεις σε βάρος ατόμων που είχαν κατηγορηθεί για μικρότερης έκτασης φθορές στη δεξαμενή.

Οι συνήγοροι του πρώην Ολυμπιονίκη χαιρέτισαν την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν έπρεπε ποτέ να είχε φτάσει στη Δικαιοσύνη και ζητώντας από την αμερικανική κυβέρνηση να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από τον πελάτη τους.

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