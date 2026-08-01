ΗΠΑ: Μητέρα πέταξε το βρέφος της με δύναμη στο πάρκο και το άφησε να πεθαίνει, ενώ έβλεπε TikTok και πορνό

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Μία σοκαριστική υπόθεση που αφορά στον θάνατο ενός βρέφους ηλικίας 6 μηνών, έχει προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης στη Φλόριντα, μετά την αποκάλυψη ότι υπεύθυνη για το τραγικό περιστατικό είναι η ίδια του η μητέρα.

Το βράδυ της 29ης Ιουνίου, αστυνομικοί βρήκαν αναίσθητο τον Τζερεμάια Πίτερς στο κρεβάτι του, σε οικία στο Λέικλαντ της Φλόριντα και ασθενοφόρο μετέφερε εσπευσμένα το παιδί στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε λιγότερο από μία ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι γιατροί δεν εντοπίσανε με την πρώτη ματιά εμφανή τραύματα στο σώμα του παιδιού παρά μόνο ένα σημάδι στον αριστερό του μηρό, το οποίο η μητέρα του, Τατιάνα Νόρμαν, απέδωσε σε έγκαυμα που προκλήθηκε από το πολύ καυτό νερό την ώρα που έκανε μπάνιο τον γιο της.

Όπως είπε ο αρχηγός της Αστυνομίας, Σάμι Τέιλορ «όταν οι αστυνομικοί μίλησαν με την κυρία Νόρμαν στο σημείο, τους είπε ότι άφησε τον Τζερεμάια στο κρεβάτι ενώ πήγε να ετοιμάσει το γάλα του και επιστρέφοντας τον βρήκε πεσμένο από το κρεβάτι του στο πλακάκι.

Αλλαγή εκδοχής πριν τη φρικτή αποκάλυψη

«Όταν επέστρεψε, είπε ότι τον βρήκε πεσμένο από το κρεβάτι στο πλακάκι όμως η εκδοχή της άλλαξε όταν την ανέκριναν για δεύτερη φορά».

Η Νόρμαν υποστήριξε ότι ενδεχομένως η ίδια και το μεγαλύτερο παιδί της καταπλάκωσαν τον Τζερεμάια την ώρα που κοιμούνταν και οι τρεις μαζί στο κρεβάτι.

Η νεκροψία, ωστόσο, αποκάλυψε τη φρικτή αλήθεια. Το σημάδι στον μηρό προερχόταν από «πολύ σοβαρότερο θερμικό τραυματισμό» και όχι από το μπάνιο, ενώ το βρέφος έφερε και άλλα τραύματα, πολύ σοβαρότερα από εκείνα που θα μπορούσε να προκαλέσει μία απλή πτώση από κρεβάτι ύψους περίπου 56 εκατοστών.

Όταν οι ερευνητές της παρουσίασαν τα ευρήματα της νεκροψίας, η Νόρμαν παραδέχθηκε ότι το παιδί είχε πέσει τρεις φορές εκείνη την ημέρα.

Το πέταξε η ίδια και δεν έκανε τίποτα

Η πρώτη ήταν το πρωί εκείνης της ημέρας, όταν ενώ το είχε αγκαλιά, της έφυγε από τα χέρια όσο προσπαθούσε να πιάσει το τηλεχειριστήριο με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του.

«Αντί να ζητήσει ιατρική βοήθεια, αναζήτησε στο κινητό της τα συμπτώματα ενός τέτοιου τραυματισμού και αποφάσισε να το παρακολουθεί στο σπίτι», είπε ο αρχηγός της Αστυνομίας και συμπλήρωσε ότι λίγη ώρα αργότερα, ο Τζερεμάια έπεσε με το πρόσωπο στο πάτωμα, όταν το μεγαλύτερο αδελφάκι του ανέβηκε στο λίκνο και το αναποδογύρισε.

Περίπου στη 13.00, η Νόρμαν πέταξε με πολύ έντονο εκνευρισμό τον γιο της στο πάρκο από μακρινή απόσταση με αποτέλεσμα να υποστεί τον κατά τα φαινόμενα σοβαρότερό του τραυματισμό καθώς χτύπησε την πλάτη και το κεφάλι του.

Αντί να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, έκανε αλλεπάλληλες αναζητήσεις γράφοντας διαδοχικά: «Το μωρό είναι κρύο», «Το μωρό έχει διάσειση», «Η διάσειση σε μωρό είναι επείγον περιστατικό;».

Στη συνέχεια και παρότι το αγοράκι έδειχνε ότι δεν είναι καθόλου καλά, πέρασε την ώρα της παρακολουθώντας βίντεο στο TikTok μέχρι νωρίς το απόγευμα και στη συνέχεια έκανε περισσότερες από 30 αναζητήσεις σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Ποινή φυλάκισης έως και 30 έτη

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Νόρμαν απέδωσε τα ψέματά της σε διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων κατάθλιψη, ιστορικό διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD) και οριακής διαταραχής προσωπικότητας.

«Δήλωσε ότι ήταν υπερβολικά πιεσμένη, εξαντλημένη και ότι δεν λάμβανε βοήθεια στο σπίτι, γεγονός που την οδήγησε σε πράξεις οργής και βίαιης συμπεριφοράς απέναντι στον Τζερεμάια», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

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