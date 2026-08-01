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01.08.2026 14:57

Στην εισαγγελέα γνωστός τράπερ που εντοπίστηκε να οδηγεί με 182χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ

01.08.2026 14:57
ELAS

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Γνωστός τράπερ πέρασε για πίστα αγώνων την ΠΑΘΕ, τρέχοντας με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του με 182 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου ορίου της οδού, των 80 χλμ/ώρα.

Ο τράπερ έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και για άλλα αδικήματα και είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Όσον αφορά το περιστατικό κινούνταν στην ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ξεπερνώντας κατά 102 χλμ. το όριο ταχύτητας, των 80χλμ που υπήρχε στο σημείο.

Ο τράπερ οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο σε άνθρωπο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε ειδοποιηθεί από συγγενείς της συντρόφου του ότι αντιμετώπισε έκτακτο πρόβλημα υγείας, γι’ αυτό και ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα.

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