Πετρέλαιο: Οι χώρες του Κόλπου αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές για να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ

Takeaways by to pontiki AI Οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του Κόλπου επιταχύνουν τον σχεδιασμό εναλλακτικών διαδρομών μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία αύξησε τη δυναμικότητα του αγωγού ανατολής-δύσης, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προωθούν την κατασκευή δεύτερου αγωγού για την παράκαμψη των στενών.

Το Ιράκ σχεδιάζει την επαναλειτουργία αγωγού προς τη Μεσόγειο με διεθνή υποστήριξη, παρά τις πιθανές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης με τους σαουδαραβικούς αγωγούς, καθώς στερούνται επί του παρόντος υποδομών για την αποφυγή της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Το Ιράν, έχοντας τον έλεγχο των στενών, αναμένεται να συνεχίσει τη χρήση τους για τις δικές του εξαγωγές προς την Κίνα.

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Το πιεστικό πρόβλημα που έχει ενσκήψει για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου ωθεί τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του Κόλπου να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους να βρουν εναλλακτικές διαδρομές, με πολλά σχέδια που αφορούν αγωγούς να ανακοινώνονται ή να επανέρχονται.

Συνολικά 14,95 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα εξάγονταν μέσω των στενών του Ορμούζ το 2025, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ).

Το Ιράν εξήγε περίπου 1,69 εκατ. βαρέλια την ημέρα κι αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα τα Στενά του Ορμούζ, καθώς έχει πάρει τον έλεγχο του θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντριου Γουίλσον, διευθυντής της εταιρείας έρευνας για τη ναυτιλία BRS.

Η Τεχεράνη «θα παράγει τόσο όσο μπορεί να εξάγει όσο μπορεί στην Κίνα. Δεν είναι αληθινό πρόβλημα» γι’ αυτήν, προέβλεψε.

Από τα 13,26 εκατ. βαρέλια που απομένουν, ως και 11,5 εκατ. θα μπορούσαν να ανακατευθυνθούν, αν μεγεθυνθεί η δυναμικότητα αγωγών και εάν ολοκληρωθούν έργα σε εξέλιξη, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις και ειδικούς του τομέα.

Σαουδική Αραβία

Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, η Σαουδική Αραβία μετέφερε κάπου 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα μέσω του αγωγού ανατολής-δύσης που συνδέει την Αμπκάικ, κοντά στον Κόλπο, με το λιμάνι Γιάνμπου, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

Ο κολοσσός του πετρελαίου Aramco ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2025 ότι αύξησε τη δυναμικότητα του αγωγού αυτού στα 7 εκατ. βαρέλια την ημέρα, κάτι που αύξησε σε 5 εκατ. τη διαθέσιμη δυναμικότητα για τη μεταφορά αργού που προηγουμένως εξαγόταν μέσω Ορμούζ.

Το Ριάντ σχεδιάζει επιπλέον αύξηση κατά ως και 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας για την Ενέργεια (IER), με έδρα τις ΗΠΑ, που σημειώνει πως δεν είναι «σαφές» αν αυτό σημαίνει εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος αγωγού ή κατασκευή παράλληλου αγωγού.

Το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ως το 2030-2031, εκτιμά ο κ. Γουίλσον.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πριν από τον πόλεμο, τα ΗΑΕ εξήγαν κάπου 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα μέσω αγωγού που συνδέει τα κοιτάσματα στη Χαμπσάν, δυτικά, με το λιμάνι Φουτζάιρα, στον κόλπο του Ομάν, νότια του στενού του Ορμούζ.

Η δυναμικότητα του πετρελαιαγωγού αυτού υπολογίζεται από τον ΔΟΕ πως ανέρχεται σε 1,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, κάτι που αφήνει περιθώριο για ακόμη 700.000.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν τον Μάιο ότι θα επιταχύνουν την κατασκευή δεύτερου αγωγού, που θα κινείται παράλληλα με τον υπάρχοντα, προτού αλλάξει πορεία προς τη βόρεια ακτή.

Το σχέδιο αυτό θα επέτρεπε στα Εμιράτα τόσο να αποφύγουν το στενό όσο και να διπλασιάσουν τη δυναμικότητα της μεταφοράς αργού προς εξαγωγή μέσω του λιμανιού στη Φουτζάιρα αν άρχιζε να λειτουργεί το 2027, σύμφωνα με τις αρχές στο Αμπού Ντάμπι.

Ιράκ

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε στα μέλη Ιουλίου τη σύναψη συμφωνίας του Ιράκ και της Συρίας για να τεθεί ξανά σε λειτουργία αγωγός που συνδέει τις δυο χώρες, κλειστός για δεκαετίες. Αυτό θα επέτρεπε η ιρακινή παραγωγή να εξάγεται μέσω της Μεσογείου.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι θα ηγηθούν διεθνούς κοινοπραξίες που θα αναλάβει την υλοποίηση των τεχνικών και χρηματοοικονομικών διαστάσεων του σχεδίου αυτού. Ο αγωγός θα έχει αρχική δυναμικότητα 2 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Ωστόσο δεν ανακοινώθηκε κανένα χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο μπορεί να συναντήσει πολιτικά και οικονομικά εμπόδια που θα καθυστερήσουν την υλοποίησή του, σημείωσε ο Άντριου Γουίλσον στο AFP.

Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ούτε το Κουβέιτ, ούτε το Μπαχρέιν έχουν σήμερα αγωγούς που θα τους επέτρεπαν να αποφύγουν το στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο και οι δυο μοναρχίες πρόσφατα διεξήγαγαν συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία το ενδεχόμενο σύνδεσης με δικούς της αγωγούς, σύμφωνα με το IER.

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