Θέουτα: Πορτογαλία και Γαλλία ενισχύουν τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία – Σκληρή στάση από τη Μελόνι, ανέστειλε τη Σένγκεν με τη Μαδρίτη

Takeaways by to pontiki AI Η μαζική είσοδος περίπου 60.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα προκάλεσε την έντονη αντίδραση ευρωπαϊκών κρατών, με την Ιταλία να αναστέλλει προσωρινά τη Συμφωνία Σένγκεν για την Ισπανία.

Παράλληλα, η Γαλλία και η Πορτογαλία ενίσχυσαν σημαντικά τα μέτρα επιτήρησης στα σύνορά τους, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το γεγονός επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας του.

Η μεταναστευτική κρίση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων κατά τη διάρκεια των προσπαθειών εισόδου στον θύλακα.

Οι ισπανικές αρχές, σε συνεργασία με το Μαρόκο, έχουν ήδη δρομολογήσει τον επαναπατρισμό περισσότερων από 48.000 μεταναστών που εισήλθαν παράνομα.

Ο Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε έκκληση για ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας από τους Ευρωπαίους ηγέτες να αποφύγουν τον διχασμό μπροστά στις τρέχουσες προκλήσεις.

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Μέτρα λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν με την Ισπανία μετά τη μαζική εισροή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στο Μαρόκο, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 μετανάστες, στην προσπάθειά τους να πατήσουν γη της Ευρώπης. Μετά την Ιταλίδα πρωθυπουργό που υιοθέτησε σκληρή στάση ανακοινώνοντας την αναστολή της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία εντείνουν τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

«Υπάρχουν λόγοι να ενισχύσουμε την παρουσία των δυνάμεων της τάξης στον έλεγχο των συνόρων» και ιδίως στη νότια Πορτογαλία, είπε ο Μοντενέγκρο.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός έκανε αυτήν τη δήλωση μετά την εισροή περίπου 60.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική, τις τελευταίες ημέρες, αφού πέρασαν παράνομα τα σύνορα με το Μαρόκο.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να λάβουμε μέτρα όπως είναι η αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν», σχολίασε ωστόσο ο Μοντενέγκρο. «Η κατάσταση είναι σοβαρή όμως υπάρχουν μηχανισμοί για να την αποκαταστήσουμε με ελεγχόμενους τρόπους».

António José Seguro garante que Portugal está em contacto com as autoridades espanholas e defende que é preciso “clareza e mão forte” no combate à imigração ilegal.



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Η πορτογαλική κυβέρνηση ανέφερε λίγο νωρίτερα ότι οι δυνάμεις της τάξης θα δρουν «σε συντονισμό» με τις αντίστοιχες ισπανικές υπηρεσίες.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ακροδεξιού κόμματος Chega ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση για επαναφορά των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Πορτογαλίας με την Ισπανία.

Γαλλία: Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Ειδικότερα, ενημέρωσε μέσω Χ ότι από σήμερα, «οι ενισχύσεις τριπλασιάζονται, με 184 αστυνομικούς να κινητοποιούνται και ενισχυμένη επιτήρηση από drones».

«Από αύριο Σάββατο θα πενταπλασιαστούν, ανεβάζοντας έτσι σε 334 τον αριθμό αστυνομικών και χωροφυλάκων (που αναπτύσσονται εκτάκτως) επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως», σημείωσε.

French Interior Minister Laurent Nuñez has announced he ordered increased checks at the Spanish border over fears that thousands of migrants who reportedly forced their way into Spain’s enclave of Ceuta could travel unimpeded across the Schengen area.https://t.co/art1Oj2C5B July 31, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε επίσης ότι τρία αεροσκάφη της Συνοριοφυλακής θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, ενώ θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία.

Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία

Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία, προχωρώντας στην επαναφορά ελέγχων στα θαλάσσια και αεροπορικά σύνορα, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μετανάστευσης και Ασφάλειας των Συνόρων της Ιταλίας, η οποία εξέτασε τις τελευταίες εξελίξεις στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική. Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του, Λοράν Νουνιέζ, κατά την οποία συμφωνήθηκε η ενίσχυση των ελέγχων στα κοινά σύνορα των δύο χωρών.

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να μην διχαστούν με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, αντιδρώντας στην έντονη κριτική ορισμένων, μεταξύ αυτών της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρζια Μελόνι. «Δεν είναι η ώρα για διχασμό. Είναι η ώρα να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Θέουτα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης συνοριακής κρίσης, μετά τη μαζική προσπάθεια χιλιάδων Μαροκινών να περάσουν στην ισπανική επικράτεια. Από την πλευρά του, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα ότι η πλειονότητα των ατόμων που διέσχισαν τα σύνορα έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά επικαλέστηκαν σήμερα τις εικόνες από τους χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα για να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτική τους και να επιτεθούν στην αριστερά.

57 νεκροί, χιλιάδες επιστρέφουν στο Μαρόκο

Πενήντα επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στον θύλακα αυτόν.

Οι ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα και δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματα, στην πλευρά του Μαρόκου, πρόσθεσε. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απώθησαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλομπ, δακρυγόνα και νερό υπό πίεση. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου είπαν ότι είδαν ένα καμένο λεωφορείο και επτά αυτοκίνητα κατεστραμμένα από τις συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους.

🇪🇸🇲🇦 FLASH | L'Espagne et le Maroc ont conclu un ACCORD pour renvoyer « le plus rapidement possible » l'ensemble des migrants entrés illégalement à Ceuta ces derniers jours.



Madrid et Rabat annoncent également un RENFORCEMENT de leur coopération afin de faire face à cet afflux… https://t.co/0MawZRiLI0 — Cerfia (@CerfiaFR) July 30, 2026

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οχήματα των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων, ενώ δεκάδες επίδοξοι μετανάστες κοιτούσαν από έναν λόφο, αδυνατώντας να περάσουν στη Θέουτα.

Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 48.000 μετανάστες, από τους περίπου 60.000 που εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. «Αναχωρήσεις από τη Θέουτα προς το Μαρόκο έως τις 18:00 της 31ης Ιουλίου: περισσότερες από 48.300», αναφέρει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί ήρθα, και τώρα επιστρέφω», είπε ένας νεαρός που δήλωσε ότι κατάγεται από την Ταγγέρη. «Δεν έχω φάει από χθες το μεσημέρι, αν και είχα χρήματα μαζί μου (…) Αυτό που κάνουμε δεν είναι ούτε καλό, ούτε ευχάριστο».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ταξίδεψε σήμερα στη Θέουτα και δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας», σημειώνοντας ότι, με τη συνεργασία του Μαρόκου, επιταχύνονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού όσων πέρασαν παράνομα στον θύλακα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η ένωση αστυνομικών της Ισπανίας AUGC ανέφερε ότι την Πέμπτη ήταν ελάχιστοι οι αστυνομικοί που φρουρούσαν τον φράκτη και για αυτό αδυνατούσαν να σταματήσουν την εισβολή.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες είπε ότι ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν τη μαζική εισροή ενδέχεται να ήταν η απόφαση που έλαβε αυτόν τον μήνα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, με βάση την οποία δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται συνοπτικά η είσοδος σε μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ επιχειρούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι ακόμη και αυτή η απόφαση δεν απαγορεύει την απέλασή τους.

Στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, χιλιάδες επίδοξοι μετανάστες συνέρρευσαν στην πόλη Φντιντέκ τη νύχτα, παρά τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Κάποιοι από αυτούς άρχισαν να φεύγουν από την πόλη σήμερα. Μολονότι ο «δρόμος» προς τη Θέουτα έδειχνε κλειστός, κάποιες ομάδες έψαχναν στην ακτή εναλλακτικούς τρόπους για να παρακάμψουν τον φράκτη.

«Άργησα», είπε απλά ο 32χρονος Μπραχίμ από την Ταγγέρη, ο οποίος ήλπιζε ότι θα περνούσε στη Θέουτα αλλά βρήκε κλειστή την πύλη. Μεταξύ αυτών που συγκεντρώθηκαν για να περάσουν ήταν γυναίκες και παιδιά, όχι μόνο από το Μαρόκο αλλά και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

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