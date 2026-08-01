«Στείλτε βοήθεια»: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για τη μετακόμιση σε νέο σπίτι

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Με κούτες, άδεια ράφια και ένα πρόγραμμα που δεν της αφήνει περιθώρια να πάρει ανάσα μπήκε ο Αύγουστος για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια, που συνεχίζει τα γυρίσματα του GNTM, αποκάλυψε πως μετακομίζει. Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που ανάρτησε σε story στο Instagram κρατά το κεφάλι της κοιτάζοντας τις άδειες ντουλάπες και τα ράφια.

«Το να μετακομίζεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του GNTM, των καλοκαιρινών εκπτώσεων της GRÉS, του λανσαρίσματος της συλλογής για τη νέα σεζόν και των φωτογραφίσεων για πελάτες είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Στείλτε βοήθεια», έγραψε με χιούμορ, χωρίς να αποκαλύπτει άλλες πληροφορίες.

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