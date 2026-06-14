Πατήσια: 19χρονος στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα ληστείας με μαχαίρι

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Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε 19χρονος το βράδυ του Σαββάτου (13/6), ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στην περιοχή των Πατησίων.
Ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή και παρακολούθησή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τη διακομιδή του κλήθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο ενηλίκων, ενώ έχει ενημερωθεί και η αστυνομία.
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