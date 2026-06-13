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13.06.2026 23:39

Pride 2026: Γέμισε χρώματα το κέντρο της Αθήνας (Photos)

13.06.2026 23:39
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Το κέντρο της Αθήνας πλημμύρησε από κόσμο, καθώς κορυφώθηκαν σήμερα στην Πλατεία Συντάγματος οι εκδηλώσεις του Athens Pride 2026, με χιλιάδες συμμετέχοντες να στέλνουν μήνυμα ισότητας, αποδοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πλήθος δράσεων, συζητήσεων, καλλιτεχνικών δρώμενων και μουσικών εμφανίσεων σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Πορεία Υπερηφάνειας άρχισε γύρω στις 19:00, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι διοργανωτές υπογράμμιζαν ότι, παρά τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, πολλά LGBTQI άτομα -και ιδιαίτερα τρανς, non-binary και ίντερσεξ πρόσωπα- εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπα με διακρίσεις, κοινωνικούς αποκλεισμούς και ελλιπή εκπροσώπηση.

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