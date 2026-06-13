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13.06.2026 22:51

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αλλοδαπός που καταζητούνταν διεθνώς για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

13.06.2026 22:51
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Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας Αλβανός 53 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διεθνείς αναζητήσεις γειτονικής χώρας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν μέσω του Έλληνα Αστυνομικού Συνδέσμου και της ενεργοποίησης των διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (INTERPOL).

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ανωτέρω είχε εισέλθει στη χώρα μας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής από συνοριακό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αστυνομικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και προσήχθη για περαιτέρω έλεγχο.

Παράλληλα, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, επιβεβαιώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων των Αρχών της χώρας του με σκοπό τη σύλληψη και έκδοσή του για αδικήματα που σχετίζονται με συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προερχόμενες, μεταξύ άλλων, από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης εκδόθηκε σε βάρος του εντολή προσωρινής σύλληψης και συνελήφθη, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

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